ANALIZA: ‘SDP katastrofa, HNS mrtav, Mosta nema, HDZ dobar, ali ne bi dobili Bandića ni da su Boga Isusa stavili u Zagreb’

Kandidat za varaždinskog župana i predsjednik Reformista Radimir Čačić u drugi krug je ušao sa samo 16 glasova više od HDZ-ovoc Alena Runca. U drugom krugu predstoji mu borba s aktualnim županom Predragom Štromarom (HNS, SDP, HSS HSU, Laburisti).

Čačić je komentirao svoj izborni rezultat, rekavši kako se potvrdilo da svaki glas odlučuje.

‘Svaki put ponovno kažem – ‘ljudi vaš glas odlučuje’, a puno njih to odluči nazvati floskulom, no vidimo da je tako. Drugo, 16 glasova na 73 tisuće glasova, to su dvije desetinske promila. Treće, cijela ta priča jasno ukazuje na to da su ti glasovi za čovjeka i jasno razlikuju stranku i osobu. To je na državnoj razini puno manje prisutno. Iako na prvi pogled izgleda nevjerojatno, činjenica je da ulazimo u drugi krug s iste pozicije. Ja ulazim kao kandidat centra, jedne osnovne političke poruke da je na ovoj razini jedina ideologija interes građana koji su te izabrali’, rekao je Čačić u emisiji Novi dan N1 televizije.

Komentirao je kako princip ‘ne daj ustašama, ne daj partizana’ utječe na bitne stvari.



Princip ‘ne daj ustašama, ne daj partizana’

‘Po anketama koje smo mi imali ja sam vodio uvjerljivo u prvom i pobjeđivao u drugom krugu prije glasanja u Saboru. To je zaista nevjerojatno, ali to pokazuje koliko političke stranke, princip “ne daj ustašama, ne daj partizana”, utječe na to hoćete li imati brzu prugu prema Varaždinu, hoćemo li pokrenuti bolnice… Ljudi na kraju idu s ideologijom’, kazao je Čačić.

Otkrio je što očekuje u drugom krugu.

‘Mi sad startamo s istih pozicija. Moj protukandidat ima otprilike dva posto prednosti. On je negdje na 44, a ja negdje na 42 posto.

Ovo u Zagrebu vam je potpuno jasno. Da je ušla Švaljek, Bandić gubi jer je ona kandidatkinja centra. Ne možete od HDZ-a i Esih očekivati da će glasati za Mrak Taritaš. Ovdje je ta teza da je to referendum šuplja’, mišljenja je Čačić.

‘HSS polako shvaća da im HNS zabija nož u leđa’

Kaže kako će on računati na glasove lijevog centra.

‘Ja ću svakako računati na njih, na glasove HSS-a jer oni su pravi centar, HSU-a svakako, djelomično i HNS-a, a SDP-ovci… Mislim da polako shvaćaju da jedini koji im zabija nož u leđa je HNS. Ono što moj suparnik s druge strane ima je skoro ništa. Imali smu veliku koaliciju, već su svi tamo. Ne vjerujem da može očekivati da će mu HDZ i Hrast dati glasove’, rekao je Čačić, koji je komentirao generalnu političku situaciju u Hrvatskoj nakon prvog kruga lokalnih izbora.

‘HDZ jedini dobar’

‘SDP je katastrofalan, HNS je mrtav, HDZ je dobar. SDP-u svaka čast za Rijeku svaka čast, puno bolje od anketa, čestitke Obersnelu i ekipi. Međutim, priča s Osijekom… Vrkić je čovjek koji je bio moj protukandidat za predsjednika HNS-u pa je godinama bio u HDZ-u. Za Vrkića reći ‘to je naš kandidat’ je bespredmetno. Split će dobiti Kerum. HDZ je napravio najbolji rezultat ikad, ali dobit će Kerum. Zagreb će dobiti vrlo vjerojatno Bandić. SDP-a nema nigdje osim Rijeke, HNS je u Dubrovniku nestao, Varaždin koji je utvrda stranke, međutim nema – gotovo’, smatra Čačić.

Na pitanje je li iznenađenje što su na izborima dobro prošli čak i oni koji imaju optužnice, kandidat za varaždinskog župana je komentirao:

‘Imate situaciju koja je bila jasna pojavom Mosta i Živog zida. Imate zgađenost institucionalnom politikom, nepovjerenje u pravnu državu. Nema više te optužnicu u koju bi netko povjerovao tko želi za tu osobu glasati. Koliko god nam je pravosuđe šuplje, korumpirano, sramotno, ali to je naše pravosuđe, mi moramo poštivati odluke i presumpciju nevinosti. Čehok za mene nije iznenađenje, ljudi imaju u sjećanju vrijeme kad su s ponosom rekli da su iz Varaždina i Varaždinske županije, sve te škole, najveća poslovna zona u Hrvatskoj, kad je bio cijeli spektar tih poteza, kad su ljudi dolazili iz cijele Hrvatske u Varaždin učiti. To bez obzira ostaje na sve ljudima u glavi. Kerum isto, jedino veliko zadnjih godina je Zapadna obala, preporodila je grad. Što god mi mislili o Kerumu’, kazao je Čačić.

Vjeruje kako će Bandić sigurno uspjeti oformiti koaliciju.

‘Ako se itko voli, to su Bandić i Crkva’

‘Uopće ne sumnjam da će uspjeti oformiti koaliciju. SDP baš ne, ne veći dio, ali puno toga okolo. I Esih je dobila puno, a to je ipak u velikoj mjeri i Crkva. A ako se itko, voli to su sigurno Bandić i Crkva’, kaže Čačić.

Za Prgometa smatra da se žrtvovao u cijeloj priči.

‘Prgomet se, ja bih rekao, žrtvovao u cijeloj priči. To je proces odmicanja od te tvrde, tvrde linije, a stranački izvan vertikale ekipe koja je više vezana za Karamarka‘, kazao je.

‘Da je Boga Isusa stavio u Zagreb, HDZ nema šanse da dobije pokraj živog Bandića’

‘Plenković treba HDZ-u’

‘HDZ je tu gdje je, ali samo zbog Plenkovića. Neka Plenković ode, HDZ će izgubiti čak i od ovakvog SDP-a. Plenković treba HDZ-u na razini života i smrti. On si pak može priuštiti da sve unutra… Imate lojalnog Brkića, on je stranački vojnik, nije Hasanebgovićev, nije Esih. Takvi glasaju kao stranka, to je sustav. Ovi Plenkovićevi meki igrači koje je sad isturio… Da je Boga Isusa stavio u Zagreb, HDZ nema šanse da dobije pokraj živog Bandića. U Osijeku je Vrkić zapravo taj meki HDZ’, kaže Čačić.

Uvjeren je da Most više ne postoji, ali i da HNS nestaje.

‘HNS nestaje, on više ne postoji. Imao je na prošlim izborima fenomenalan rezultat u ribnjaku SDP-a. Idete s masom koja nema prepoznatljiva imena, a vi imate i onda pecate. Ali kad dođeš u svoj ribnjak… To je primjer Ruže Tomasić koja je s HDZ-om dobila 100 tisuća glasova, bez HDZ-a dvije tisuće. Ljevica je u padu, desni centar, a to je HDZ jer HDZ nije desnica, je nenarušen. Koga više nema? Mosta, Mosta više nema. Ona strast, više nitko ne govori o reformama.’

Čačić smatra kako sada Plenković ima više šansi za preslagivanje.

‘Ima više šanse. Možda ne u preslagivanju, nego nakon eventualnih izbora. Imat će oko 64 mandata i okvir, ima manjince’, kazao je Čačić te dodao kako se igra preslagivanja igra ispod žita.

‘HNS je oružje dao u ruke HDZ-u’

‘To morate pitati Vrdoljaka. Potpuno je jasno da se ta igra ispod žita odvija jer ti potpisi HNS-a HDZ-u da se presloži predsjedništvo Sabora, da se HDZ-u da instrument, a išlo se pod alibijem ne želimo Petrova. HNS je oružje dao u ruke HDZ-u. Javno ne može to reći jer će se raskoliti, imate igrače koji ne mogu s HDZ-om – Mrak Taritaš, Beus Richembergh… Imate i nekih koji bi jako htjeli, a imate nekih koji mogu što žele. Jedina prava pobjeda, jedini koji “ima” je Matija Posavec, koji je rasturio u Međimurju. Mi smo mu partneri. To je jedna poruka centra, ali centra koji ima snage pošteno reći mi smo centar, a nismo tu da kupujemo tuđe glasove igrajući iza leđa’, zaključio je Čačić.