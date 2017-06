ANALITIČARI SECIRALI KAOS U SDP-u I UKAZALI TKO JE BERNARDIĆU NAJVEĆA PRIJETNJA: ‘Svi udari na njega dolaze s jednog mjesta’

Klub zastupnika SDP-a najveća je prijetnja Davoru Bernardiću, tvrde neki politički analitičari, preporučujući mu spas u lokalnim organizacijama. Istovremeno, drugi smtraju da ni ne postoji nitko tko bi ga mogao zamijeniti.

Aktualna koalicija HDZ-a i HNS-a zapravo ide na korist SDP-u, kojemu se ovime u potpunosti raščistila scena na ljevici i kao jedina prepoznatljiva stranka lijeve opcije već sada mogu računati na sigurnih 30 posto glasova na sljedećim parlamentarnim izborima. Uvjeren je u to politički analitičar Davor Gjenero. Pritom smatra kako upravo to treba iskoristiti šef stranke Davor Bernardić za jačanje SDP-a, ali i svoje pozicije te ističe kako mu najveća prijetnja dolazi iz stranačkog saborskog kluba.

“Bernardić nema otpora u samoj stranci i stranačkim strukturama nego unutar stranačke nomenklature koja se nalazi u zastupničkom klubu u Saboru. Svi udari na njega dolaze isključivo iz zastupničkog kluba. Oni uporno odbijaju provoditi njegove inicijative, kao primjerice kadroviranje u parlamentarnim radnim tijelima. Tako nisu htjeli maknuti Igora Dragovana iz Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Bernardić tako ima permanentnu prijetnju zastupničkog kluba da će, ako bude išta zahtijevao, oni donijeti odluku o izlasku iz SDP-a”, opisuje Gjenero dodajući da je većina tih političara svjesna da je ovo kraj njihove političke karijere te se nadaju da će Bernardića uspjeti diskreditirati. Lider među njima je, kaže, Mirando Mrsić.



Ništa bez autoriteta i prepoznatljivosti

Spas za Brenardića Gjenero vidi u jačanju lokalnih i regionalnih organizacija te smanjenju utjecaja zastupničkog kluba. To mu, tvrdi, ne bi trebalo biti teško budući da Bernardić za razliku od Milanovića surađuje s regionalnim centrima, a ima i podršku u istarsko-kvarnerskoj regiji te u zagrebačkoj organizaciji.

No, Žarko Puhovski nije siguran da će Bernardić opstati još dugo.

“Sve ovisi o tome kada ćemo imati parlamentarne izbore. Ako do parlamentarnih izbora ipak dođe još ove zime, onda za smjenu Bernardića nema vremena. U tom slučaju mislim da bi se mogla dogoditi velika koalicija u koju bi onda svoje mjesto našao i Bernardić i možda bi onda nešto i naučio i stekao političko iskustvo. No, ako se to ne dogodi onda se stvari mogu lagano ‘skuhati’. Osobno ne mislim da on dobro vodi stranku. Problem je u tome što nema nikoga tko ima autoritet i prepoznatljivost ni u stranci, ni u javnosti da ga zamijeni. To znači da bi se trebao pojaviti netko novi. Bilo bi idealno da to bude neka mlađa žena”, kazao je za Glas Slavonije Puhovski.