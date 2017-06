ANALITIČARI PROGNOZIRAJU SUDBINU KOALICIJE HDZ-HNS: ‘Premijer će stalno morati nečime kupovati manjince i bandićevce’

Nova koalicija u Vladi RH izazvala je podijeljena mišljenja i među političkim analitičarima. Neki od njih za Glas Slavonije dali su svoje prognoze o tome koliko bi ovakav sastav Vlade mogao trajati.

Davor Gjenero smatra da će ova Plenkovićeva koalicija potrajati skroz do izbora 2019., no drugi politički analitičar Žarko Puhovski nije tako optimističan. On misli da će se prijevremeni parlamentarni izbori održati već ove zime. Vlada bi mogla funkcionirati, smatra Puhovski, no tanka većina stvarat će probleme u Saboru.

Gjenero: ‘Razlike između HDZ-a i HNS-a uopće nisu tako velike’

‘Što ako se desno krilo HDZ-a odcijepi ili se netko od manjina predomisli? To znači da će se aktualni premijer stalno morati udvarati manjincima ili bandićevcima i nečim ih kupovati. Tako da će većinu svoje energije posvetiti na održavanje većine umjesto na upravljanje državom. Stoga nisam siguran da do kraja godine ipak nećemo ići na izbore’, rekao je Puhovski.

Gjenero pak ne misli da su razlike između novih koalicijskih partnera tako velike, a one razlike koje postoje, koalicijski će partneri potiskivati. On već godinama, kaže, zagovara koaliciju liberala i demokršćana, a misli da bi bilo najbolje da su im se pridružili i kolege iz IDS-a.



‘Ovakva koalicija ne znači nestabilnost, već ozbiljan koalicijski rad. Ovi akteri imaju iskustva s održavanjem koalicija. Naime, iskusan u koalicijama je i HDZ koji do sada istina nikada nije koalirao s HNS-om, a i HNS je do sada sudjelovao u brojnim koalicijama, kao što su i zastupnici nacionalnih manjina’, rekao je Gjenero za Glas Slavonije.

Puhovski: ‘Parlamentarne igre manjine i većine nemaju veze s kvalitetom ministara’

Pozdravio je izbor Marije Pejčinović Burić za ministricu vanjskih poslova, no žao mu je da se Davor Ivo Stier povukao s tog mjesta. Smatra da se sve dogodilo zbog nerazumijevanja njega i premijera Plenkovića, no to ne mora značiti da se radi o sukobu. Smatra zato da će Vlada biti stabilna do 2019. godine, kada su na redu izbori za EU parlament, a zatim i oni predsjednički, koji bi mogli unijeti nemire.

Kada je riječ o novim ministrima, Puhovski je zadovoljan izborom Blaženke Divjak za resor obrazovanja, no ističe da kvaliteta ministara nema baš nikakve veze s većinom u Vladi.

‘To su parlamentarne igre većine i manjine i objektivno govoreći s kvalitetom ministara nema veze. Tako je, primjerice, za ministra graditeljstva došao Predrag Štromar, čovjek koji je izgubio u utrci za župana i koji je oskudnih sposobnosti. S druge strane, tu je i žena odličnih kvalifikacija i velikih sposobnosti Blaženka Divjak, koja tu nije zbog svojih sposobnosti, nego poznanstava iz Varaždina. Dražen Bošnjaković bio je dobar ministar, ali je sada tu i Davor Božinović, koji nema veze s dodijeljenim mu sektorom, ali je trebalo pokazati da premijer želi kontrolu i nad tim sektorom’, rekao je Puhovski.