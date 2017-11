ANALITIČAR ZA NET.HR: ‘Vladin proračun? Nema tu ništa novo, jasno je što je najveći problem, ta tempirana bomba će kad-tad eksplodirati’

Vlada je danas predstavila prijedlog državnog proračuna za iduću godinu temeljen na projekciji rasta BDP-a od 2,9 posto i deficitu opće države na razini od 0,5 posto BDP-a.

Ukupni prihodi predviđeni su u iznosu od 129 milijardi kuna, odnosno 6,1 posto više u odnosu na sadašnji proračun, te ukupnim rashodima u iznosu od 133,3 milijarde kuna što je za pet milijardi kuna više u odnosu na aktualni proračun. Ujedno je predstavljen i prijedlog rebalansa ovogodišnjeg proračuna, prema kojem će ukupni prihodi iznositi 122,45 milijardi kuna, a rashodi se smanjuju za 1,6 milijardi na 126,8 milijardi kuna.

VLADA PREDSTAVILA PRORAČUN: Objavljeno koje je ministarstvo najveći dobitnik, ide mu čak milijardu kuna više; pročitajte cijeli dokument

[DOKUMENT] SVI DOBITNICI I GUBITNICI PRORAČUNA ZA 2018.: Marić sam sebi srezao sredstva za 26 posto, Kolinda dobila više



Dugovi u zdravstvu su jedan od najvećih problema

Predloženi proračun za naš je portal prokomentirao ekonomski analitičar Damir Novotny rekavši i više puta to ponovivši kako “tu nema ništa novoga”.

“Nastavljaju se povoljni trendovi u javnim financijama. Punjenje proračuna je dosta dobro zahvaljujući rastu BDP-a i domaćoj turističkoj potrošnji. Međutim, ne vidim kakve su namjere Vlade na rashodovnoj strani jer se po tom pitanju ništa bitno ne događa. Tek je, prije nekoliko dana, ministar financija Zdravko Marić vrlo stidljivo najavio da će i dalje držati potpunu kontrolu nad rashodima i praktički zamrznuti rashodovnu stranu kako bi se održala postojeća razina manjka”, kazao je Novotny.

Prema njegovu mišljenju, najveći problem i tempirana bomba su dugovi u javnom zdravstvu.

“Ta tempirana bomba će eksplodirati prije ili kasnije jer još je nejasno na koji način mogu biti riješeni ti ogromni dugovi u javnom zdravstvu. Ovih milijardu kuna više koje je resor zdravstva dobio rebalansom proračuna nije dovoljno jer su dugovi u zdravstvu oko osam milijardi kuna. To je neodrživo stanje i jedan od najvećih problema u javnim financijama”, kazao je Novotny.

KUJUNDŽIĆ DOBIO MILIJARDU KUNA PA NAJAVIO POSKUPLJENJA U ZDRAVSTVU? ‘Ovo nam nije dovoljno za sve potrebe’

“Novca za povećanje plaća ima, ali…”

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić danas je, povodom predstavljanja prijedloga proračuna za 2018. godinu, izjavio da povećanje plaća mogu očekivati državni i javni službenici. Na pitanje ima li novca i odakle ga Vlada namjerava namaknuti za to najavljeno povećanje, Novotny nam je rekao da “novca ima jer se proračun dobro puni, samo je pitanje jesu li ti rashodi opravdani”.

“To ne znači da se svi ti rashodi koji su sada rastući smiju nastaviti. Upravo suprotno, Vlada bi sada trebala poduzeti mjere da se ti trendovi rasta javnih rashoda zaustave i da se stvaraju primarni sufciti, odnosno da se provedu potrebne reforme kako bi se povećala ukupna učinkovitost državnog sektora”, zaključio je Novotny.

O najavi povećanja plaća državnim i javnim službenicima upitali smo i Krešimira Severa, predsjednika Nezavisnih sindikata Hrvatske (NHS) jer više od trećinu članstva te sindikalne središnjice čine upravo zaposleni u državnim i javnim službama.

“Teško je reći ima li novca za to povećanje. Vlada govori o velikim brojkama i ti su iznosi veliki u cjelini. No, kada je riječ o svakome pojedinačno, onda je jasno da su plaće i u državnoj i javnoj službi male. Plaće su objektivno male i tu nije priča traži li netko kruha preko pogače, već je priča da su plaće zaposlenih u državnoj i javnim službama premale u odnosu na odgovornost i poslove koje ti ljudi rade. A male su u nominalnim iznosima jer se s njima jedva preživljava. Kod dobrog dijela tih zaposlenika one čak ne dosežu niti iznos prosječne hrvatske plaće. Posve je jasno da su njihove plaće premale i da država treba tražiti način kako da ih poveća”, kazao nam je sindikalist Sever.

DRŽAVNI I JAVNI SLUŽBENICI DOŠLI NA SVOJE: HDZ-ov ministar tvrdi da im iduće godine stižu povišice, država izdvojila dvije milijarde kuna

“Ne daj Bože da podbaci turistička sezona”

Što se tiče same projekcije proračuna za iduću godinu, i on tvrdi da je to rezultat uzlazne linije u kojoj je domaće gospodarstvo.

“No, ja bih rekao – možda će zvučati i čudno – da je to nedovoljan rast za Hrvatsku. Taj se rast može na prvi pogled doimati optimistično jer tih 2,9 posto nije zanemarivo. No, s druge strane mi s takvim stopama rasta još dugo nećemo dosegnuti razine koje smo imali prije krize. Mi sada, 2017. godine, još nismo dosegnuli razinu iz 2008. godine. To znači da bi trebalo zadavati mnogo ambicioznije planove i nalaziti ambicioznija rješenja koja će stvoriti preduvjet većega rasta”, kazao je Sever dodavši da je jedan od temeljnih uvjeta tog rasta povećanje potrošnje, a za koje je opet potrebno ozbiljnije povećanje plaća.

“Čini mi se da Vlada još uvijek tapka u mraku i ne daj Bože da se dogodi neko veliko nevrijeme ili da turistička sezona podbaci, jer tada više ne bismo bili na željenom pravcu”, zaključio je.