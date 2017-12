ANALITIČAR ZA NET.HR O VELIKOM RASTU ŽIVOG ZIDA: ‘Kako su postali treća politička stranka u Hrvatskoj? Ostvaruje se Sinčićeva kletva…’

Ako se nastavi pad rejtinga HDZ-a i SDP-a vrlo brzo će doći do situacije u kojoj će jedino koaliranjem tih dviju stranaka biti moguće stvoriti parlamentarnu većinu, kaže za Net.hr politički analitičar Davor Gjenero

Usporedo s dolaskom ‘Nikoga’ na čelo najpopularnijih političara u Hrvatskoj, dogodila se i promjena pri vrhu ljestvice najpopularnijih političkih stranaka u redovnom mjesečnom istraživanju agencije Promocije plus o društvenim i političkim preferencijama CRO Demoskop. Živi zid je, naime, u studenome prestigao Most i prvi put zauzeo treće mjesto, odmah iza HDZ-a i SDP-a.

“Oni su protestni pokret, a ljudi su izrazito nezadovoljni”

Živi zid je u CRO Demoskopu od početka godine čvrsto držao četvrto mjesto, varirajući od 6,1 posto podrške u lipnju i rujnu do aktualnih 7,5 posto s kojima je “skinuo” Most, premda je tijekom godine imao i neznatno bolje rezultate, primjerice 7,7 posto u ožujku. Valja reći da je i najeksponiraniji živozidaš, Ivan Pernar, na ljestvici najpozitivnijih političara odmah iza već spomenutog “Nikoga” (21,5 posto), predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović (20,6 posto) te premijera Andreja Plenkovića (11,2 posto) na trećem mjestu. Pernar je četvrti ‘najpozitivniji’ sa 6,5 posto glasova anketiranih.



Politički analitzičar Davor Gjenero za Net.hr kaže da ga uspon Živog zida nije iznenadio.

“To uopće nije čudno jer oni su protestni pokret. Ljudi su izrazito nezadovoljni, a oni su našli uspješnu retoriku. Valja se sjetiti ‘kletve’ koju je izrekao Ivan Vilibor Sinčić u kampanji 2014. godine u kojoj je bio kandidat za predsjednika Republike kada je rekao da je cilj Živog zida postati tako jakom političkom strankom da dovede do toga da velika koalicija HDZ-a i SDP-a bude jedino političko rješenje. Ta se kletva polako ostvaruje”, smatra Gjenero.

“Nude jednostavna rješenja i usude ih se izreći”

Ako se nastavi pad HDZ-a koji je sada na otprilike 30 posto podrške te SDP-a koji je na otprilike 20 posto podrške, tada će, kaže Gjenero, vrlo brzo doći do situacije u kojoj će jedino koaliranjem HDZ-a i SDP-a biti moguće stvoriti parlamentarnu većinu. Uspjeh Živog zida ponajprije je u jednostavnoj retorici kojom se obraćaju građanima, čak i kada njome ne govore ništa što građani već ne znaju. “Njihova retorika je tipično populistička. Oni nude jednostavna rješenja i usude ih se izreći. Na takvoj retorici svaki populistički pokret gradi matricu svoga političkog utjecaja”, ističe Gjenero.

“I njima je jasno da ne mogu sudjelovati u vlasti”

Na pitanje koja je granica do koje može rasti utjecaj Živog zida i ima li ta stranka kapaciteta za sudjelovanje u vlasti, Gjenero je najprije ustvrdio da Živi zid nije stranka.

“Stranka je po najjednostavnijoj udžbeničkoj definiciji politička organizacija koja nastupa na izborima zato da bi obnašala vlast ili sudjelovala u vlasti. Živi zid je organizacija za koju je unaprijed jasno da ne može funkcionirati kao dio političke vlasti. Oni ne mogu niti obnašati vlast, niti sudjelovati u vlasti. Oni formalno pišu nekakve svoje javne politike, no svima je jasno da od toga nema ništa, da je to smiješno i neprovedivo. Oni nemaju ljude koji razumiju kako se upravlja državom. Oni nisu zastupljeni u resorima i nemaju utjecaja na izvršnu vlast. Na koncu, oni ne razumiju odnos između izvršne i monetarne vlasti. Zapravo je svima jasno da oni ne mogu sudjelovati u vlasti, a jasno je to i njima samima”, nanizao je Gjenero argumente o “potkapacitiranosti” Živog zida.

Na kraju je ustvrdio da Živi zid još nije dosegao svoj vrhunac. “Je li on oko trećine biračkog tijela, to je teško procijeniti. Ali ako zbrojite rejtinge Živog zida i Mosta, to otprilike odgovara situaciji u kojoj je rejting protestnih stranaka oko 30 posto. A to bi morala biti snažna poruka drugima, no čini se da je ne razumije niti većina u HDZ-u niti u SDP-u, a ni u liberalno-demokrastkom bloku”, zaključio je Gjenero.

