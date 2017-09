AMERIKANCI PODIGLI TUŽBU PROTIV AGROKORA: ‘Za ono za što se tereti koncern odgovarat će i Ivica Todorić’

Nakon što je ruski Sberbank podigao kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića, ali i još nekoliko tužbi kojima se Rusi žele naplatiti za ranije odobrene kredite, prva tužba spremna je i u SAD-u.

Na sud u New Yorku stigla je tužba protiv Agrokora jednog od američkih fondova koji je sudjelovao u kreditiranju koncerna u vrijeme Ivice Todorića.

“Dokumentacija je predana, a Agrokor se tuži zbog lažnog prikazivanja stanja, potvrdio nam je jedan od sudionika bliskih procesu. Tuži se Agrokor, a kako je njegov vlasnik još uvijek I. Todorić, za ono za što se tereti Agrokor odgovarat će i Todorić”, objasnio je za Večernji list jedan pravnik.

Nakon Rusa bilo je jasno da će i neki od fondova, koji nisu sudjelovali u novom kreditnom aranžmanu u lipnju, učiniti isto. Ime fonda koji je podnio tužbu nije poznato, tek se nagađa koji je to fond, no ionako je u financiranju Agrokora u vrijeme Todorića sudjelovao velik broj, prije svega rizičnih, ali i mirovinskih fondova iz SAD-a, Kanade i Velike Britanije. Od ukupnog broja fondova koji su financirali Agrokor u vrijeme Todorića, njih oko tri četvrtine, gleda li se količina obveznica, prihvatilo je lex Agrokor i sudjelovalo s bankama u novom kreditu vrijednom 480 milijuna eura po tzv. roll up modelu. Taj im model osigurava siguran povrat novca koji je prije dan koncernu, u istom iznosu u kojem su sudjelovali u novom kreditu.



Za Agrokor to znači da će im sigurno morati isplatiti oko milijardu eura. Bilo je pretpostaviti da će se oni koji nisu željeli sudjelovati u tom modelu kreditiranja odlučiti na tužbe zbog lažnog prikazivanja poslovanja koncerna u vrijeme bivše uprave. No, nije isključeno da će se te tužbe proširiti i protiv države.