AMERIČKI INVESTICIJSKI GIGANT ULAŽE U NOVU TV: Širit će vlastiti sadržaj i lokalne produkcijske kapacitete

Američka investicijska tvrtka KKR, vlasnik telekomunikacijske i medijske grupe United Group, potvrdila je ”čvrstu namjeru ne samo o zadržavanju i razvoju Nove TV kao zasebne hrvatske kompanije kojom se zasebno upravlja, već i o daljnjoj izgradnji i širenju lokalnih produkcijskih kapaciteta te povećanju ulaganja u vlastite sadržaje u Hrvatskoj”.

Kako se ističe u njihovu priopćenju, planirano povećanje produkcije i ulaganja u sadržaja Nove TV uslijedilo je nakon što je ovog ljeta KKR najavio sporazum o preuzimanju hrvatskog medijskog portfelja u vlasništvu CME (NASDAQ: CETV) uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) pritom ističući kako je ta ”transakcija podložna odgovarajućim regulatornim odobrenjima”.

”Medijska industrija prolazi kroz značajnu transformaciju na globalnoj razini i Hrvatska nije imuna na takve trendove. To je potaknuto promjenama u navikama potrošača što uključuje gledanje na zahtjev, OTT (over the top – pružanje usluga putem interneta) i sadržaje koje generiraju sami korisnici. Od ovih usluga očekuje se da su sveprisutne, dostupne svugdje i na bilo kojem uređaju. Ovakav razvoj i niži troškovi distribucije putem OTT modela stvorili su mnoštvo novih, moćnih i globalnih igrača u industriji. Digitalna transformacija televizijske industrije danas je hrvatska realnost s obzirom na rasprostranjenost brzih širokopojasnih mobilnih mreža i široke rasprostranjenosti baratanja engleskim jezikom kod stanovništva. Da bi se natjecali s globalnim platformama lokalni TV operateri moraju pojačati ulaganja u vlastiti sadržaj koji će morati odgovarati međunarodnim standardima kvalitete. Veselimo se izgradnji i širenju lokalnih produkcijskih kapaciteta Nove TV i povećanju ulaganja u vlastiti sadržaj”, ističe Jean-Pierre Saad, direktor KKR-a i član Uprave United Group.

U priopćenju dodaju i da je KKR dosad uložio preko osam milijardi dolara u telekomunikacije, medije i digitalni sektor na globalnoj razini te je specijalist u podršci rasta tvrtki i razvoju poslovanja u digitalnom dobu. Od 1996. KKR je investirao u 58 kompanija iz različitih sektora u Europi, ulažući, zaključno s 31. ožujkom 2017. više od 20 milijardi dolara dugoročno uloženog kapitala.