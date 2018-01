ALOJZ TOMAŠEVIĆ ODBIO PLENKOVIĆA! ISTUPA IZ HDZ-a, ALI OSTAJE ŽUPAN: ‘Ne želim biti uteg oko vrata mojoj stranci’

Plenković je nekoliko puta pozvao župana Tomaševića da podnese ostavku

Požeški župan Alojz Tomašević istupa iz HDZ-a do kraja sudskog procesa koji se vodi protiv njega zbog obiteljskog nasilja.

U priopćenju koje je poslao medijima, Tomašević tvrdi da je protiv njega iznesen niz netočnih informacija. Iako izlazi iz stranke, ostaje na funkciji župana.

“Ne želeći biti nikakav „uteg oko vrata“ mojoj stranci Hrvatskoj demokratskoj zajednici, danas ću podnijeti zahtjev mome temeljnom ogranku za istupanje iz stranke, dok se ne završi sudski proces koji se vodi protiv mene, a s namjerom i željom povratka u moju jedinu stranku Hrvatsku demokratsku zajednicu. Napominjem da su Hrvatska demokratska zajednica i koalicijski partneri i dalje na vlasti u Požeško – slavonskoj županiji na temelju izbornih rezultata”, napisao je Tomašević.



Inače, Plenković je nekoliko puta pozvao župana Tomaševića da podnese ostavku, a posljednji put je to učinio u petak na sastanku u Banskim dvorima.

Prošli tjedan podignuta optužnica

O slučaju nasilnog HDZ-ovog župana prvi je izvijestio Net.hr u listopadu 2017. godine. Općinsko državno odvjetništvo prošle je srijede podiglo optužnicu protiv 55-godišnjeg požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića zbog obiteljskog nasilja. DORH u priopćenju nije naveo županov identitet.

Optužnica je podignuta zbog obiteljskog nasilja, odnosno zbog ‘počinjenja kaznenog djela nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona/11 i kaznenog djela tjelesne ozljede iz članka 117. stavak 2. u vezi članka 117. stavak 1. KZ/11.’

“Okrivljeniku se stavlja na teret da je od listopada 2015. godine do 2. listopada 2017. u obiteljskoj kući, u nakani da omalovaži svoju suprugu, učestalo joj govorio pogrdne riječi prijeteći joj pritom različitim zlom istovremeno ju rukama hvatao za vrat i pljuskao čime je kod oštećenice izazvao osjećaj straha i ugroženosti te povredu dostojanstva. Tereti ga se i da ju je 2. listopada 2017., u nakani da ju tjelesno ozlijedi, udarao rukama po glavi, hvatajući je za vrat i nadlaktice te rukama i nogom snažno odgurnuo pri čemu je oštećenica zadobila tjelesnu ozljedu”, priopćio je DORH prošle srijede.

Rukama hvatao suprugu za vrat i pljuskao ju

Policija je u listopadu podigla kaznenu prijavu protiv župana Požeško-slavonske županije zbog nasilja u obitelji, nakon što je isti fizički nasrnuo na suprugu koja je nakon toga pomoć potražila u Općoj bolnici Požega. Pritom su mu oduzeli pušku za koju posjeduje oružani list te pištolj koji je posjedovao neovlašteno.

Zbog svega navedenog Tomašević je postao uteg HDZ-u, no stranka ga se ne može riješiti i smijeniti ga s funkcija koje obavlja. Naime, na sjednici HDZ-ovog Predsjedništva održanoj krajem prosinca jednoglasno je usvojen prijedlog da se Ajoza T0maševića, župana Požeško-slavonske županije prisili da podnese ostavku. No, prema zakonu, on ne može biti smijenjen jer je neposredno izabran na lokalnim izborima.

U nastavku donosimo njegovo priopćenje u cijelosti:

“Poštovani,

u proteklih 3 i više mjeseca kroz razne medije protiv mene je iznesen niz netočnih informacija te su mi se dodjeljivali razni epiteti.

Svjestan sam da je moja obiteljska situacija, u kojoj sam se našao, dovela do toga da je postala veliko opterećenje kako za mene, tako i za Hrvatsku demokratsku zajednicu.

Žao mi je što moja kako uža tako i šira obitelj, a pogotovo moja supruga i djeca, kao i ja osobno prolazimo kroz ovo teško razdoblje te im se zbog toga ispričavam i vjerujem da ćemo u ovom vremenu koje je ispred nas uspjeti ove nedaće zajednički prebroditi.

Hrvatska demokratska zajednica je moja jedina stranka, koju sam zajedno stvarao, kao utemeljitelj, hrvatski dragovoljac i general hrvatske vojske, a na dužnosti župana, na kojoj se nalazim trenutno, provodio sam sve one aktivnosti za dobrobit kako Domovine Hrvatske tako i moje Požeško – slavonske županije.

Hrvatsku demokratsku zajednicu mogu slobodno nazvati mojom drugom obitelji, gdje sam stekao velikoj broj prijatelja i upoznao mnoge uglednike u Republici Hrvatskoj.

Zahvaljujem se stanovnicima Požeško – slavonske županije i svim glasačima koji su me izabrali na ovu časnu dužnost župana koju obnašam i koju ću obnašati u narednom periodu u vašem interesu, sve dok mi vi budete davali potporu.

Zahvaljujem se i svim županijskim vijećnicima, saborskom zastupniku te gradonačelnicama, gradonačelnicima i načelnicima općina na dosadašnjoj suradnji i vjerujem da ću njihovu potporu kao župan imati i u narednom vremenu te zajednički provoditi one programe i projekte koje smo zacrtali u planu razvoja.

Obećajem da ću još intenzivnije i sa više želje, znanja i entuzijazma nastaviti raditi u narednom periodu što ću i dokazati.

Zahvaljujem se i predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske g. Andreju Plenkoviću, svim ministrima i dužnosnicima s kojima zajednički radimo na provođenju planova te na boljitku i podizanju standarda kako stanovništva Požeško – slavonske županije tako i cijele Domovine Hrvatske.

Uvjeren sam da ćemo na tome putu zajednički nastaviti raditi, provoditi te iste projekte, a sve u ime i na dobrobit stanovnika Požeško – slavonske županije.

Zbog prethodno navedenoga, a ne želeći biti nikakav „uteg oko vrata“ mojoj stranci Hrvatskoj demokratskoj zajednici, danas ću podnijeti zahtjev mome temeljnom ogranku za istupanje iz stranke, dok se ne završi sudski proces koji se vodi protiv mene, a sa namjerom i željom povratka u moju jedinu stranku Hrvatsku demokratsku zajednicu.

Na kraju napominjem da su Hrvatska demokratska zajednica i koalicijski partneri i dalje na vlasti u Požeško – slavonskoj županiji na temelju izbornih rezultata.

Zahvaljujem se svima.

Alojz Tomašević”