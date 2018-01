ALEKSANDRA KOLARIĆ: ‘Zagrebački SDP je paraliziran, on luta’

‘Očito je da u operativnom radu stranke ima problema’, rekla je Kolarić

Aleksandra Kolarić, kandidatkinja za predsjednicu zagrebačkog SDP-a i komunikacijska stručnjakinja, gostovala je u emisiji Novi dan televizije N1, gdje je komentirala loš rejting SDP-a i unutarstranačke previranja te kritike na račun šefa stranke Davora Bernardića. Kolarić kaže kako su kritike dobrodošle, no poziva kritičare da uz njih napišu i rješenja.

‘SDP je prošao proces demokratizacije, kritika mora biti prisutna prema unutra i prema van. Ono što šteti stranci je izgubljenost stranke. Ako stranci i njenom vodstvu ne mogu vjerovati, to glasači kažnjavaju, a rejting pada’, kazala je Kolarić.

Mediji pišu kako bi se na današnjoj sjednici Predsjedništva moglo krenuti u sankcioniranje Miranda Mrsića koji je opetovano kritizirao Bernardića i smjer u kojem on vodi SDP. Kolarić ne očekuje ništa takvo.



‘Ne očekujem da bi danas sjednica Predsjedništva odnosno rasprava išla u smjeru izbacivanja nekog iz stranke zbog verbalnog delikta, to bi bilo kao što se radilo u bivšoj državi. Treba mu dati mogućnost da napiše u kojom smjeru bi stranka trebala ići’, kazala je.

Istekao rok za izradu novog Statuta

Novi Statut i dalje se izrađuje, iako je rok već istekao. Kolarić u tome vidi da SDP ima problema.

‘Očito je da u operativnom radu stranke ima problema. Za koordinaciju različitih tijela stranke odgovaran je tajnik stranke, tu stvari ne funkcioniraju i on je odgovoran. Situacija na nacionaloj razini je takva da radna grupa nije izašla s prijedlog odnosno nacrtom programa. Nama u Zagrebu to je opomena kako ne treba raditi. Očekujem da će izbori biti do kraja ljeta’, rekla je Kolarić.

Na pitanje zašto se izbori u zagrebačkom SDP-u odgađaju, odgovorila je: ‘Krajnji rok za te izbore bio je 21. studenoga. Tako bi trebalo biti prema aktualnom Statutu iz lipnja 2012., on je na snazi dok se ne donese novi. On kaže da je rok za izbore 180 dana i on je istekao 21. studenoga, do tada je trebalo održati zagrebačke izbore. Sad imamo situaciju u kojoj je stranačkim tijelima izašao mandat, a nova nisu izabrana. Nužno je što prije održati izbore ne zbog Statuta već zbog političkog razloga. Zagrebački SDP je paraliziran, on luta. Kada se pokrene zagrebački SDP, kada počne čvrsto iznositi političke stavove, to će pokrenuti nacionalni SDP i dignuti rejting stranke. Ako mi dignemo zagrebački SDP, dignut će se i nacionalni. Bez jakog zagrebačkog nema niti jakog nacionalnog SDP-a’, objasnila je.

Smatra da je jačanje SDP-a Bernardićev posao

Komentirala je i team building koji je za sljedeći tjedan organizirao Davor Bernardić. Smatra da je on dobra ideja.

‘Team bulding je doba ideja, ali se treba sadržajno pripremiti, a ne znam je li to učinjeno. Mislim da odabir termina nije dobar jer je skijaška sezona i školski praznici. Također, s druge strane, mislim da bojkotiranje takvog okupljanja nije dobra ideja. Ja očekujem rješenja što je potrebno napraviti da SDP ojača. To je posao Davora Bernardića’, kazala je Kolarić.

Ona smatra da većina u SDP-u i dalje podržava aktualnog šefa stranke, no očekuje promjene u Zagrebu. ‘Promjena koju ja očekujem, ali i drugi članovi, je definiranje političkog sadržaja i promjena vođenja stranke, to još nismo vidjeli, to je ono što Bernardić mora napraviti’, zaključila je Kolarić za N1.