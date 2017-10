ALEKSANDAR VUČIĆ NEĆE TAKO SKORO NA PANTOVČAK: Posjet predsjednika Srbije odgođen je do daljnjeg

Nakon što su se već nekoliko puta susreli u različitim okolnostima, činilo se kao da bi predsjednica Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić doista mogli poraditi na odnosima dviju zemalja. No, s obzirom na nedavnu retoriku iz Beograda, ne čudi da je Vučićev posjet Hrvatskoj odgođen.

Uzvratni službeni posjet Aleksandra Vučića Hrvatskoj odgođen je do daljnjeg. Predsjednik Srbije u Zagreb je trebao doći u studenome, no, prema svemu sudeći, do toga neće doći, barem ne do kraja ove godine.

‘S obzirom na sveobuhvatne okolnosti o kojima ovisi i datum posjeta, on još nije utvrđen’, poručili su s Pantovčaka Večernjem listu.

Retorika koju posljednjih dana slušamo iz Beograda o ‘građanskom ratu’ devedesetih i podizanju spomenika Milanu Tepiću, zasigurno nije pomogla u nastojanjima poboljšanja odnosa na relaciji Zagreb-Beograd.



Iako se činilo kako bi predsjednica Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić potencijalno mogli imati donekle dobar diplomatski dijalog, posebice nakon što su oboje sudjelovali na međusobnim inauguracijama, čini se kako pomak u odnosima između dviju zemalja možda baš i nije iza ugla.