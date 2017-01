ALARMANTNO UPOZORENJE IZ KONTROLE LETA: ‘Ne možemo do uređaja na aerodromu, to bi moglo ugroziti zračni promet’

“Našim djelatnicima na dopušta se pristup uređajima u zračnoj luci”, alarmantna je to poruka upućena iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) čijim je djelatnicima u Zračnoj luci Rijeka zabranjeno da obilaze aerodromsku opremu.

Ne smiju joj se približiti ako o tome ne izvijeste odvjetnički ured koji je direktor aerodroma Tomislav Palalić angažirao.

Nužna ugradnja novih uređaja

Dio novih uređaja, koji omogućuju slijetanje u svim vremenskim uvjetima, potrebno je postaviti duž piste, no Palalić HKZP-u to onemogućuje.





Dopis u kojem upozorava na ovu situaciju, koja bi mogla ugroziti sigurnost zračnog prometa, direktor HKZP-a Dragan Bilać uputio je Agenciji za civilno zrakoplovstvo, kao i Ministarstvu prometa, pomorstva i infrastrukture, Nacionalnom povjerenstvu za zaštitu civilnog zračnog prometa, Županiji primorsko-goranskoj, kao i samoj Zračnoj luci Rijeka, ne bi li se ova ozbiljna situacija riješila. No, za sada nema ni odgovora ni rješenja.

Manje zračnog prometa

Nakon ljetne prometne špice Zračna luka Rijeka, kao i ostale diljem zemlje, provode dodatne kontrole uređaja, a trebalo bi biti obavljeno i tzv. kalibriranje, te postavljanje nove, suvremenije opreme koja je na ostalim aerodromima u Hrvatskoj već instalirana.

No, sve to tehničari Hrvatske kontrole zračne plovidbe najprije bi trebali prijaviti odvjetničkom uredu s kojim je Palalić u ime zračne luke sklopio ugovor.

Da se informacije iz poslovnog procesa, niti tako sofisticirani podaci poput onih koji se odnose na detalje o kontroli zračnog prometa iznad Hrvatske, ne mogu olako širiti iz HKZP-a, upozoreni su svi nadležni kojima je ukazano što je Palalić napravio.

Svakodnevno letovi iz inozemstva

HKZP upozorava kako je u pitanju iznimno opasan potez, koji bi, ako se uređaji ne servisiraju na vrijeme, mogao dovesti u pitanje i sigurnost zračnog prometa što ga nadzire kontrolni toranj riječke zračne luke, koji se nalazi u Omišlju na otoku Krku.

Iako je tzv. niska sezona ovaj je aerodrom još uvijek otvoren, te svakodenvno prima po nekoliko aviona. Prema podacima objavljenima na službenoj internetskoj stranici Zračne luke Rijeka, dolaze i međunarodni letovi iz Njemačke, Švedske i Izraela.

Zašto Oleg Butković šuti?

Kako je HKZP o ovoj potencijalno opasnoj situaciji izvijestio i Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo tražili smo odgovor od tog tijela koje je nadležno za sigurnost zračnog prometa, a među ostalim i nadzor i inspekciju.

“Nismo u mogućnosti komentirati razloge pojedinih postupaka direktora Zračne luke Rijeka, jer ne raspolažemo s dovoljno objektivnih informacija. Mišljenja smo da odgovore trebate zatražiti od zračne luke i Hrvatske kontrole zračne plovidbe. U svakom slučaju Agencija će u skladu sa svojom nadležnošću osigurati poštivanje svih primjenjivih propisa iz njene nadležnosti”, odgovorio nam je glasnogovornik Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Eduard Šoštarić.

Kulminacija sukoba

Upit smo uputili i samom direktoru Zračne luke Rijeka, no odgovor nismo dobili. Iz Ministarstva prometa, pomorstva i infrastrukture koje je i nakon formiranja nove Vlade nastavio voditi Oleg Butković uputili su nas na Agenciju. I ministarstvo i agencija nisu nam dali konkretne odgovore iako su prije više od deset dana dobili opsežan dopis direktora HKZP-a.

Ovaj sukob na relaciji HKZP Zračna luka Rijeka koji bi mogao dovesti do ugrožavanja prometa ili čak zatvaranja zračne luke, dolazi nakon višegodišnjeg sudskog spora između kontrole leta i riječkog aerodroma oko vlasništva nad tornjem u Omišlju. Riječ je o sporu koji nije riješen još iz vremena bivše države, pa Zračna luka Rijeka polaže pravo na sve aerodromske nekretnine iako HKZP obavlja nadzor zračnog prometa u kontrolnom tornju gdje je instalirana i sva oprema u njenu vlasništvu.

Sukob interesa zbog odvjetničkog ureda?

Ova afera dolazi i nedugo nakon što je protiv Palalića Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa pokrenulo postupak zbog angažmana odvjetničkog ureda u kojem mu je zaposlena supruga.

Palalić, prema odluci Povjerenstva, nije upozorio svoje suradnike da je njegova supruga Milana Trbojević Palalić počela raditi u odvjetničkom uredu koji je, baš u to vrijeme, počeo dobivati sve više poslova za Zračnu luku Rijeka.

Palalić je sa sebe pokušao otkloniti teret sukoba interesa objasnivši Povjerenstvu da jedan od njegovih suradnika u Zračnoj luci, a u pitanju je samostalni referent općih i kadrovskih poslova, ima njegovu ovlast da samostalno bira javnobilježničke i odvjetničke urede za svaki pojedini predmet.

Računi za odvjetničke usluge

Analizirajući dokumentaciju, Povjerenstvo je do sada već utvrdilo da je odvjetnički ured u kojem radi Palalićeva supruga prvi puta angažiran svega nekoliko mjeseci nakon što je on došao na čelo Zračne luke Rijeka. Već za tu godinu ispostavljen je račun od 7360 kuna, dok je za sljedeću godinu istom odvjetničkom uredu plaćeno 48.320 kuna. Za 2014. godinu Palalić je uredu u kojem mu radi supruga isplatio 92.071 kunu, a za 2015. godinu, do 17. studenoga, 50.000 kuna. Za to vrijeme drugi odvjetnički uredi koji su surađivali sa Zračnom lukom Rijeka dobivali su višestruko manje angažmana, te niže iznose.