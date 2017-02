AKTER AFERE ‘DNEVNICE’: ‘Što je DORH čekao? Falsifikat u putnim nalozima vidljiv je na prvi pogled’

Za putne naloge koji su izdani na njegovo ime čuo je, kaže, tek kad je pokrenut cijeli postupak u aferi ‘Dnevnice’. Slavko Goldstein tvrdi kako je Tomislav Saucha pred njim i pred dvoje djelatnika USKOK-a rekao da nikada nije potpisao putni nalog za mene.

Slavko Goldstein, jedan od posebnih savjetnika bivšeg premijera Zorana Milanovića, koji se našao u središtu afere ‘Dnevnice’ jer se dio spornih putnih naloga isplaćivao na njegovo ime, rekao je još jednom kako njemu ništa nije bilo isplaćeno te kako nikada nije imao putni nalog na poziciji premijerovog posebnog savjetnika.

AFERA ‘DNEVNICE’: Tomislav Saucha stigao u USKOK, otkriveno za što ga se točno tereti, u pitanju više novca nego što se mislilo

Goldstein je rekao i kako nikada nije putovao u inozemstvo, nego samo lokalno te da je za te potrebe imao službeni prijevoz, ali ne i dnevnice niti putne naloge. Njegov iskaz u USKOK-u je ujedno bio i najkraći u ovom slučaju. Kaže kako je nadležnim tijelima rekao da nikada nije imao putni nalog te da je to pred njim i dvoje djelatnika USKOK-a potvrdio i sam Tomislav Saucha, rekavši da nikada nije potpisao putni nalog na njegovo ime.



U DORH-u ‘PROPJEVALA’ DJELATNICA VLADE? SDP-ovci O SAUCHI: ‘Shrvan je. Nije kriv. Ovo je horor’

‘Jedan od krivaca je ili Vlada ili DORH koji su četiri mjeseca čekali jer je taj falsifikat tako vidljiv na prvi pogled’, kaže Goldstein vezano za trenutak pokretanja ovog postupka. ‘Ja koji sam vidio stotine putnih naloga na prvi pogled sam vidio da je postupak površan, šlampav, lažan i da nema veze s pravilnim postupkom oko putnih naloga’, dodaje i kaže kako je siguran da će grafološko istraživanje pokazati da se radi o falsifikatu.

Krivca vidi u i državnoj reviziji koja je falsifikat trebala vidjeti.

‘Pa to je na prvi pogled neistinito, piše da je Budak putovao 386 dana u inozemstvo i da nije podnio nikakav izvještaj, to je nemoguće, državna revizija mora vidjeti da je to nepravilnost’, rekao je Goldstein gostujući u programu N1 televizije.

GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR PROGOVORIO O AFERI ‘DNEVNICE’: Evo kako su otkrili nepravilnosti i što su točno poduzimali