‘AKO JE TAKO, NETKO ĆE ODGOVARATI’: Premijer Plenković progovorio o navodnom muljanju s poslovnim knjigama

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u petak u Bruxellesu da je vlada kod donošenja zakona o izvanrednoj upravi u sistemskim poduzećima postupila odgovorno i učinkovito, a ako se u provjeri poslovnih knjiga utvrde nepravilnosti, netko će za to odgovarati i to po službenoj dužnosti pred hrvatskim institucijama.

“Mi smo kao vlada reagirali ne samo odgovorno nego i doista učinkovito. Kada imate takav krupni politički, financijski problem kakvog smo imali, koji vam je onda komunikacijski cilj kao članovima vlade – da se puca sa svih strana, da se stvori panika, da burze padaju, da cijene dionica padaju? Naravno da nije. Cilj je pripremiti rješenje, staviti ga na stol, ponuditi oporbi da stane iza toga procesa i da onda s njime upravljate”, rekao je Plenković u Bruxellesu, gdje sudjeluje na sumitu EU-a.

Istaknuo je da je vlada imala sasvim ispravnu i jedinu moguću komunikaciju o temi koja je naslijeđena od ranije.



“Iskomunicirali smo kako treba, donijeli zakon – izvanredne mjere za izvanredne okolnosti”, naglasio je Plenković te dodao da su iza zakona svi bitni stali – od kompanije o kojoj se radi, dobavljača, vjerovnika, zaposlenika i međunarodnih aktera.

Plenković kaže da sada izvanredna uprava radi i da gleda ima li problema u knjigama.

“Ako ih ima, normalno je da netko mora snositi odgovornost za to. Ali, ne možemo govoriti napamet. To mora utvrditi jedna od četiri velike svjetske revizorske kuće. Ako je tako, netko će odgovarati i to po službenoj dužnosti trebaju raditi institucije države. Svi smo za to i to uopće nije sporno”, rekao je.

Još jednom govorio je o svom potezu kada je razriješio trojicu ministara Mosta kad su glasovali protiv očitovanja Vlade kojom se odbija inicijativa oporbe za izglasavanje nepovjerenja ministru financija Zdravku Mariću.

Rekao je da je s Mostovim ministrima odlično surađivao, da su oni s ministrom Marićem surađivali u prethodnoj vladi.

“Ali, ako ministri dignu protiv kolege na javnoj sjednici vlade, onda u politici nemate izbora – ili vodite proces i odgovorate za njega ili imate neku polunarhičnu situaciju u ključnom tijelu izvršne vlasti. To razumiju svi u ovoj zgradi, to se ne događa Junckeru, ne događa se Angeli Merkel i kolegama u drugim državama”, rekao je Plenković.

Na pitanje ima li odgovornosti smijenjenog ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića pri donošenju revidirane uredbe kojom su se uvele sustavne kontrole za sve putnike koji ulaze u EU i schengenski prostor, Plenković je rekao da ne želi ništa loše reći.

“Ništa loše protiv kolega neću reći. Mi smo odlično surađivali. Uredba se revidirala zbog terorističkih napada, a ne zbog toga što netko želi Hrvatsku staviti u podređeni položaj. Propisi EU-a se mogu inteligentno primjenjivati i to je ono što sada radimo”, rekao je Plenković.

