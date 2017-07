AGROKOROVA TVRTKA DIŽE PLAĆE ZA POLOVICU SVOJIH ZAPOSLENIKA: ‘To je dodatna motivacija za njih’

550 zaposlenika Velpro centra s najnižim koeficijentima plaće dobit će trajno povećanje plaća od prosječno osam posto. Odlučeno je to na današnjem sastanku Uprave i Radničkog vijeća Velpro centra.

Za ukupno 340 radnika obalnih centara, privremeno povećanje koeficijenata za prosječnih 8% realizirano je već u svibnju ove godine, kao mjera stimulacije i pripreme za nadolazeću turističku sezonu uslijed povećanja obima posla. Za ovaj dio zaposlenika s najnižim koeficijentima povećanje plaće postaje trajno, a za sve ostale zaposlenike povećanje će stupiti na snagu od 1. kolovoza 2017. godine, priopćeno je iz Velpro centra.

PROMJENE U KONZUMU: Povećat će plaće 6000 radnika s najnižim primanjima, prvi put otkrili koliko će točno trgovina morati zatvoriti

Produženje Kolektivnog ugovora sa svim pogodnostima

Dodaje se da je dogovoreno i produženje Kolektivnog ugovora do kraja 2017. godine sa svim pogodnostima koje uključuju božićnice, uskrsnice, regrese kao i osiguravanje svih ostalih radničkih prava većih od zakonske obveze.



Predsjednik Uprave Velpro centra Ivan Šantorić rekao je da je zadovoljan povećanjem plaća za gotovo polovicu ukupno zaposlenih.

‘Vjerujem da to predstavlja dodatnu motivaciju za sve naše zaposlenike u ključnom trenutku naše poslovne realizacije u ovoj turističkoj sezoni. Na takav način je osigurana i veća kvaliteta usluge za sve naše partnere, a pogotovo one u HoReCi kao i segmentu male trgovine Plus marketa’, rekao je Šantorić.

Zadovoljni i u Sindikatu trgovine Hrvatske

Zadovoljni su i u Sindikatu trgovine Hrvatske, kaže predsjednica Zlatica Štulić.

‘Radnicima je vrlo važno da znaju da će ostvarivati sva svoja stečena prava i dalje. Povećanje koeficijenata gotovo polovici radnika je vrlo značajno u ovom gospodarskom trenutku i radnici istu odluku pozdravljaju. S Upravom ćemo i dalje razgovarati i kroz socijalni dijalog štititi i promicati interese radnika Vepro-centra’, rekla je.

Velpro, partner za profesionalce, namijenjen je prije svega potrebama malih trgovaca, hotelijerstva, ugostiteljstva i javnog sektora, odnosno pravnih osoba i obrtnika koji na jednom mjestu mogu obaviti cjelokupnu opskrbu za potrebe vlastitog poslovanja. Velpro trenutačno posluje na 21 lokaciji Velpro centara diljem Hrvatske s više od 250 vozila koja prate suvremene standarde distribucije i osiguravaju kvalitetnu logističku podršku za sve partnere.

Uz kvalitetnu uslugu, kupcima se nudi bogat asortiman 12.000 artikala, u sklopu kojeg se nalazi više od 800 artikala vlastitih trgovačkih marki Rial, Profiline i Profiline Exclusive. Velpro je također i važan partner maloj hrvatskoj trgovini, primarno kroz projekt Plus Marketa, koji trenutačno ima više od 1100 prodajnih mjesta partnera i koji je namijenjen malim trgovcima s ciljem podrške, očuvanja i unapređenja njihova poslovanja, dodaje se u priopćenju.