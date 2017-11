AGROKOR UOPĆE NIJE NAJVEĆI HRVATSKI PROBLEM? ‘Spiskat ćemo milijarde na sporovima koje ćemo sigurno izgubiti’

Jedan od onih koji smatra da kriza u Agrokoru još nije dotaknula dno i da najgore tek slijedi varaždinski je župan i predsjednik stranke Reformisti Radimir Čačić.

Jedan od najdugovječnijih hrvatskih političara još je početkom jeseni govorio da se vrhunac krize u Agrokoru još nije dogodio, U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju kazao je, pak, da zahvaljujući Hrvatskoj narodnoj banci bankarski sustav nije izložen riziku krize u Agrokoru, a pozdravio je i odluku Vlade da zaštiti male dobavljače.

“Jedina neobična ptica je Knighthead Capital Management”

Srednje i velike tvrtke ušle su u roll-up model i bitno su zainteresirane da Agrokor živi i da ih isplaćuje kako ne bi, kaže, imali prevelik udar na svoje bilance, a naročito ne jednokratan. Po njegovom mišljenju, jedina neobična ptica u tom društvu je Knighthead Capital Management.



“Ulazak u poslove poput ovog s Agrokorom, odnosno u visokorizične kupovine je core business takvih fondova, unatoč našem silnom cendranju nad lešinarenjem. Tko vodi posao, odgovara za njega, i nije ništa strašno ako se o poslu razgovara. Pa nije to prodaja staroga golfa ili odabir predsjednika HNS-a preko Njuškala. To je ozbiljan posao u međunarodnim razmjerima, u igri je 500 milijuna eura i prirodno je da se razgovara”, kazao je Čačić dodavši da je američkom fondu, unatoč svemu što se ovdje misli o njemu, u interesu da Agrokor poživi jer jedino tako mogu vratiti ono što su u njega uložili.

Agrokor je, smatra Čačić, u ovom trenutku nemoguće podijeliti jer hipotekarno premrežen.

“U slučaju Agrokor i vlast i opozicija su isti”

Čačić se prilično ironično osvrnuo na držanje domaćih političara, i onih na vlasti i onih u oporbi, prema ‘sluačju Agrokor’.

“S Agrokorom počinju dnevnici kako bi Gordan Maras i Ivan Lovrinović imali što govoriti. Njima je zadnja briga korist države. SDP nije u stanju dati rješenje, ali o Agrokoru ima što reći. HDZ s druge strane otvoreno od svih nas pravi budale. Povjerenstvo za Agrokor na njihovo inzistiranje počinje s Mesićevim svjedočenjem. Ako ne od Adama i Eve, onda od Mojsija, samo zato da bi što kasnije došli do Zdravka Marića i Martine Dalić. I time građanima poručuju da ih smatraju hrpom idiota”, kazao je Čačić za Slobodnu Dalmaciju dodavši – kakva pozicija, takva i opozicija.

Napomenuo je da je jedina godina kada država nije išla u minus bila 2012., u vrijeme dok su on i Slavko Linić držali pod kontrolom ekonomske procese u Vladi Zorana Milanovića.

Međutim, ističe Čačić, najveća opasnost po Hrvatsku ne krije se u Agrokoru, nego u milijardama kuna koje će država platiti zbog arbitraža koje je izgubila i koje će izgubiti.

“Arbitražu oko Srđa izgubit ćemo čisto kao suza”

Nakon gubitka arbitraže u Švicarskoj u sporu oko plinskog biznisa, Čačić smatra da će Hrvatska izgubiti i arbitražu u Washingtonu s MOL-om, a zatim i onu oko golf-terena na dubrovačkom Srđu.

“Spiskat ćemo milijarde jer ne želimo donositi ozbiljne odluke, nego prodavati demagogiju. Sad ćemo nakon Švicarske izgubiti Washington s milijardu i pol kuna. Za to je kriv Ivan Vrdoljak. Srđ će nas koštati dodatnih 500 milijuna kuna na arbitraži, a odgovornost za to snose Predrag Štromar i Andrej Plenković, iako oni to nisu skuhali. Država je pitanje projekta na Srđu mrcvarila godinama, potom donijela odluku, a zatim tu odluku povukla. Što je više nego dobar temelj za tužbu”, kazao je Čačić uvjeren da će Hrvatska izgubiti arbitražu oko Srđa “čisto kao suza”.

“HNS vode provincijski polupismeni bezveznjaci”

Osvrnuo se i na svoju bivšu stranku, HNS, kazavši da su “sve frustracije građana tom strankom opravdane”.

“Sve to gađenje prema politici, koju su ranije apsorbirali Laburisti ili Mirela Holy, danas se usmjerilo na HNS, točku koja se sama ponudila, poručivši svima da su moralno i političko smeće koje se spremno prodati za minutu vlasti. Ta siročad, ti provincijski polupismeni bezveznjaci, jedan agronom, drugi šumar, nisu spremni prepoznati ni da rečenicu o tome da se građani ne trebaju pitati što zemlja može učiniti za njih, nego što oni mogu učiniti za svoju zemlju nije izrekla Savka Dabčević Kučar, nego Kennedy”, zajwedljivo je zaključio bivši šef HNS-a.

