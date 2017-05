AGROKOR ODGOVORIO NA ULTIMATUM: ‘Nikome nije u interesu obustava isporuke, pa tako niti dobavljačima…’

Koncern je dobavljače koji su Agrokoru zaprijetili obustavom isporuke robe pozvao na sastanak, ne objašnjavajući kako kani ispoštovati uvjete…

Proizvođači i dobavljači Agrokora dali su koncernu ultimatum. Postavili su zahtjeve vezane uz tretman Agrokorovih mjenica te nove plasmane robe, a ako se njihovi zahtjevi ne ispune do 29. svibnja, prijete obustavom isporuke robe.

NOVI PROBLEMI ZA AGROKOR, DOBAVLJAČI POSTAVILI ULTIMATUM: ‘Ako ne ispunite naše zahtjeve, obustavljamo isporuku robe’

Proizvođači i dobavljači Agrokora dali su koncernu ultimatum. Postavili su zahtjeve vezane uz tretman Agrokorovih mjenica te nove plasmane robe, a ako se njihovi zahtjevi ne ispune do 29. svibnja, prijete obustavom isporuke robe. Zahtijevaju produljenje datuma važenja promemorije sklopljene između dobavljača i financijskih ustanova do 9., odnosno 20. lipnja, točnije, dana prijave tražbina. Oformljen je radni tim za koordinaciju grupe dobavljača zbog mogućeg pokretanja tužbi protiv financijskih institucija zbog prikrivenog financiranja koncerna Agrokor. Osim toga, dobavljači će tražiti i da se zakonodavni odbor Hrvatskog sabora očituje i kaže kakav tretman imaju novi plasmani roba i radi li se o istom rangu kao sredstva uzeta nakon 10. travnja.



‘Obustava isporuke nikome nije u interesu’

Agrokor je, kako prenosi Dnevnik.hr poručio da će predstavnike tvrtki koje imaju mjenice u srijedu pozvati na sastanak.

“Izvanredna uprava Agrokora nastavlja otvoren i konstruktivan dijalog s dobavljačima. Probleme u poslovanju pod bivšom Upravom koji su doveli do ovog izvanrednog stanja ne možemo riješiti preko noći, no nastavljamo raditi u tom pravcu. Koordinacija proizvođača i dobavljača Agrokora svojim zahtjevima jasno stavlja do znanja da isporuku roba Agrokoru vezuje uz rješavanje pitanja mjenica. Kako obustava isporuke roba sasvim sigurno ne bi bila u interesu niti jednog od više tisuća proizvođača i dobavljača koji rade s Agrokorom, izvanredna uprava ce predstavnike 168 tvrtki koje imaju mjenice pozvati na još jedan sastanak, koji će se održati u srijedu”.