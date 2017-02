AGROKOR ODGOVARA RUSKOM VELEPOSLANIKU: Trenutno nema zahtjeva preme ruskim bankama

Agrokor ima intenzivnu suradnju sa svim investitorima pa tako i onima iz Rusije, a trenutačno nema nikakvih zahtjeva za novu izloženost ruskih banaka prema Agrokoru, odgovorili su u petak iz tog koncerna na upite kako komentiraju istup ruskog veleposlanika u Hrvatskoj Anvara Azimova.

“Agrokor ima intenzivnu i kontinuiranu komunikaciju sa svim investitorima pa tako i s investitorima iz Rusije. Trenutačno nema nikakvih zahtjeva za novu izloženost ruskih investitora – banaka prema Agrokoru, kao što je njegova ekselencija veleposlanik Anvar Azimov izjavio. I Agrokor to potvrđuje. Ruski investitori podupiru razvoj hrvatske regionalne ekonomije i to se jako cijeni”, reakcija je Agrokora na istup ruskog veleposlanika.

Veleposlanik Azimov u petak je u Zagrebu izjavio da Rusija očekuje da će Agrokor ispuniti sve svoje obveze vezane za vraćanje kredita ruskim bankama te da se trenutno ne razmatra odobravanje novog kredita toj kompaniji, ali ako ona to zatraži, tada će to biti razmotreno u kontekstu financijskih poteškoća u kojima se nalazi.



“Mi smo više puta dali financijsku pomoć Agrokoru putem kredita, smatrajući da će to kreditiranje pomoći stabiliziranju rada te tvrtke. Ne razmatra se pitanje davanja novog kredita Agrokoru. Polazimo od toga da će Agrokor ispuniti sve svoje obveze vezano za vraćanje kredita u Rusiji”, kazao je Azimov na tiskovnoj konferenciji posvećenoj stanju i perspektivi razvoja rusko-hrvatskih odnosa.

“Ako se Agrokor ponovno obrati Sberbanku radi kredita, to će pitanje biti razmotreno, ali u kontekstu tih financijskih poteškoća u kojima se trenutačno nalazi ta tvrtka”, istaknuo je.

Po njegovim riječima, Rusija je prije svega zainteresirana pomagati hrvatskim gospodarskim subjektima koji aktivno surađuju s Rusijom. Kako je dalje rekao, postoji desetak velikih hrvatskih tvrtki koje nastavljaju aktivnu suradnju s Rusijom. One u Rusiju izvoze robu u vrijednosti od 250 do 300 milijuna eura, a prije sankcija radilo se o 500 do 600 milijuna. Agrokor ne ulazi u tih desetak tvrtki.

“Ne mogu reći da Agrokor aktivno surađuje s Rusijom. Ja čak ni ne poznajem predsjednika uprave Agrokora. On smatra nepotrebnim da se sastane s veleposlanikom. Sukladno tome, bit će i posljedica”, ustvrdio je Azimov.

Na pitanje novinara što ako Agrokor ne uspije vratiti kredite Sberbanku te je li istina da je Sberbank spreman preuzeti dio Agrokora, npr. Jamnicu, Azimov je odgovorio da se takvo pitanje ne razmatra te da Agrokor mora vratiti novac. Također je rekao da Rusija “ne pretendira ni na jedan dio Agrokora”.

“Kao veleposlanik zainteresiran sam pomagati onima koji su aktivno prisutni na ruskom tržištu, a to su farmaceutske i kozmetičke tvrtke, zatim Podravka, AD Plastik i brodogradilišta. Bez obzira na sankcije (koje joj je nametnuo EU), Rusija i dalje daje narudžbe hrvatskim brodogradilištima, koja rade kvalitetno i učinkovitio. Prošle godine opseg narudžbi od brodogradilišta iznosio je više od 100 milijuna eura”, rekao je Azimov.