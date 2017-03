Splitska tvrtka “Saniteteska kuća Apollonia” dobila je presudu protiv države, koju je teretila zbog pogrešnog izračuna poreza, i ako ona u roku osam dana postane pravomoćna iz državnog proračuna oštećenima će se morati iskeširati više od četiri milijuna kuna.

Zbog pogrešnog obračuna PDV-a, koji su učinili poreznici, splitska tvrtka “Saniteteska kuća Apollonia” završila je u blokadi, a sada nakon niza godina dobila je sudski spor pa pogreške poreznih službenika moraju plaćati hrvatski građani i to s iznosom od čak četiri milijuna i 300 tisuća kuna. Točnije, u slučaju ako presuda Trgovačkog suda u Splitu postane pravomoćna država će u roku osam dana pod prijetnjom ovrhe toliki iznos plus kamate te još dodatnih gotovo 700 tisuća kuna sudskih troškova morati iskeširati iz državnog proračuna.

Naime, tvrtki u vlasništvu dr. sc. Nade Jurinčić, koja se bavi uvozom i prodajom antidekubitusnih madraca i jastuka, splitska ispostava Porezne uprave je 2011. utvrdila porezni dug zbog manje obračunatog PDV-a za 2005., 2006., 2007. i 2008. godinu te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2009.

Dug je iznosio 4.291.847,17 kn sa zakonskim zateznim kamatama, a nastao je jer su poreznici u nadzoru utvrdili da “Apollonia” nije mogla primijeniti nultu stopu PDV-a u poslovanju s madracima i jastucima, piše Slobodna Dalmacija.



Njihovu odluku potvrdilo je drugostupanjsko rješenje Ministarstva financija, Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak, da bi tek Upravni sud u listopadu 2014. presudio, i to pravomoćno da je takvo rješenje bilo nepravilno i nezakonito te da je tvrtka ispravno primjenjivala nultu stopu PDV-a. Upravo tu presudu Upravnog suda potvrđuje danas i odvjetnik vlasnice tvrtke Dragan Mijoč dodajući kako je riječ o tvrtki koja je bila vrlo kvalitetna, a koja je dovedena na rub egzistencije.

Inače, nezakonite odluke “Apolloniju” su stajale blokade koja je trajala sve do srpnja 2010. godine. Zbog svega su imali manje prihode, gubitke u poslovanju, na tržištu, a izgubili su i poslovni ugled. Šteta im je iznosila 4.296.157 kuna potencijalne dobiti, i to za razdoblje od 2010. do 2015. godine.

Iz porezne su u postupku sve osporavali, te tvrdili da je sve što su učinili prema pravilima struke i sukladno zakonu. Priznali su da je Upravni sud poništio njihove odluke te su ustvrdili da je zbog toga “26. siječnja 2015. godine u informacijskom sustavu Porezne uprave stornirano zaduženje” te da nije bilo nezakonitog postupanja i da novac “Apollonije” ni u jednom trenutku nije bio prenesen na njihov račun.

No, sve je njihove argumente sutkinja Trgovačkog suda Dea Meštrović Koceić procijenila nedovoljnim te je presudila u korist, “žrtve poreznog terora”.