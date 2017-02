UŽIVO! AFERA ‘DNEVNICE’: U pitanju i više novca nego što se mislilo! Vještačenje otkrilo da je Saucha potpisao isplate, krenuo prema DORH-u

Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je skinuti imunitet SDP-ovom Tomislavu Sauchi. Podsjetimo, DORH je zatražio pokretanje istražnog postupka protiv Sauche zbog spornih isplata dnevnica za putovanje u inozemstvo trojici savjetnika bivšeg premijera Zorana Milanovića. Također, Državno odvjetništvo podnijelo je zahtjev za odobrenje lišenja slobode, određivanje pritvora, istražnog zatvora i pokretanja kaznenog postupka protiv SDP-ovca Tomislava Sauche.

DORH TRAŽI POKRETANJE POSTUPKA I PRITVOR ZA TOMISLAVA SAUCHU: SDP-ovcu sutra skidaju zastupnički imunitet

NA ISPITIVANJU U DORH-u ‘PROPJEVALA’ DJELATNICE VLADE? SDP-ovci O SAUCHI: ‘Shrvan je. Nije kriv. Ovo je horor’

Istraga DORH-a pokazala je kako ih je potpisao upravo Saucha. Iako je govorio kako su njegovi potpisi krivotvoreni te kako nije kriv, grafološko testiranje pokazalo je da je Saucha potpisao isplatu dnevnica iako je tvrdio da je njegov potpis krivotvoren.



Nalagao isplate i potpisivao naloge

NOVO 09:22 – Tomislav Saucha ide prema sjedištu DORH-a. Novinarima nije htio komentirati odluku MIP-a.

‘Ne mogu ništa komentirati, cijenio bih da mi oslobodite prostor da mogu proći. U Sabor ne idem’, rekao je i odbio komentirati bilo što drugo.

9:17 USKOK za Sauchu istražuje razdoblje od studenog 2013. do siječnja 2016. Sporno je 560 tisuća kuna te 1400 eura, javlja N1.

9:10 Grafološko vještačenje pokazalo je, prema mišljenju vještaka, da je Saucha počinio kaznena djela koja mu se stavljaju na teret.

‘Saucha je nalagao da se u gotovom novcu iz sredstva državnog proračuna isplate akontacije dnevnica, iako je znao da se radi o stvarno nepostojećim službenim putovanjima posebnih savjetnika. Tako izrađene naloge je potom potpisivao te nalagao njihovu dostavu u računovodstvo Ureda. Sukladno njegovim uputama izrađeni su nalozi za službena putovanja u inozemstvo…

Iz rezultata provedenih izvida USKOK-a proizlazi postojanje osnovane sumnje da je Tomislav Saucha počinio naprijed navedena kaznena djela. Naime, iz provedenih izvida i to osobito putnih ispostavljenih na imena posebnih savjetnika, nalaza i mišljenja grafološkog vještaka, dokumentacije Ureda, nalaza Revizije, obavljenih obavijesnih razgovora, proizlazi postojanje osnovane sumnje, da je Saucha u razdoblju od studenog 2013. do siječnja 2016. kao predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH, u cilju pribavljanja nepripadne imovinske koristi za sebe, na štetu državnog proračuna, tajnici usmeno nalagao izradu neistinitih putnih naloga’, navodi se u zahtjevu DORH-a.

9:00 Odluku Mandatno-imunitetnog povjerenstva trebao bi potvrditi Sabor. SDP-ovac Gordan Maras kazao je kako će SDP glasati za skidanje imuniteta, dodavši kako se vidi razlika u odnosu na prethodne slučajeve, no i da DORH mora utvrditi što se dogodilo s javnim novcem te da je SDP-u u interesu d se to što prije napravi, prenosi N1.

08:48 – Sa 7 glasova za i jednim protiv Mandatno-imunitetno povjerenstvo je odlučilo da će se zastupniku Tomislavu Sauchi skinuti imunitet, te za lišavanje slobode, određivanje pritvora, istražni zatvor i pokretanje kaznenog postupka protiv njega. Protiv toga je, iz revolta, glasovao jedino Ivan Pernar.

Sauchi skinut imunitet, samo Pernar protiv https://t.co/dLHlC3ygw6 via @N1infoZG — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) February 10, 2017

‘Predlažem da Povjerenstvo daje odobrenje za lišenje slobode, određivanje pritvora i istražnog zatvora protiv Tomislava Sauche. Molim da glasujemo’, rekao je predsjednik MIP-a.

08:46 – Predsjednik MIP-a Žarko Tušek rekao je da MIP nije taj koji bi se trebao iživljavati nad životima osoba kojima se ovakve stvari stavljaju na teret.

08:43 – ‘DORH treba utvrditi što se dogodilo. Imamo mogućnost omogućiti DORH-u da što prije javnosti podastrije što se desilo i kako i zbog toga trebamo glasati za. zastupnici SDP-a će glasati za. DORH mora ustanoviti što se desilo s javnim novcem i zato ćemo podržati ovu odluku’, rekao je SDP-ov Gordan Maras.

08:39 – Za riječ se javio Ivan Pernar.

‘Imamo slučajeve ozbiljne političke korupcije. To je slučaj izvlačenja novca iz državnih poduzeća. Pernar je prigovorio zbog toga što DORH nije zatražio skidanje imuniteta HDZ-ovcima, koji su koristili novac izvučen iz javnih poduzeća, odnosno iz tzv. crnih fondova, piše N1.

‘Kao čin revolta, dok se te ljude ne procesuira, jer su napravili štetu od 24 milijuna kuna, neću biti za skidanje imuniteta Tomislavu Sauchi’, rekao je Pernar.

08:37 – Počela je sjednica MIP-a s jednom točkom dnevnog reda.

Pred članovima je zahtjev DORH-a.

‘Radi se o kaznenom djelu zloupotrebe položaja i ovlasti’, rekao je predsjednik MIP-a i dodao da ne želi ulaziti u sam sadržaj kaznenog djela nego da institucije trebaju raditi svoj posao.

08:30 – Počela je sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva na kojoj će se tražiti skidanje imuniteta SDP-ovom Tomislavu Sauchi.

DORH TRAŽI POKRETANJE POSTUPKA I PRITVOR ZA TOMISLAVA SAUCHU: SDP-ovcu sutra skidaju zastupnički imunitet

Državno odvjetništvo, prenose mediji, zatražilo je za Tomislava Sauchu, šefa kabineta bivšeg premijera Zorana Milanovića, lišavanje slobode, određivanje pritvora, istražni zatvor i pokretanje kaznenog postupka.

Državna revizija u uredu bivšeg premijera Zorana Milanovića otkrila je sumnjive isplate, a prema nalazu za 2015. godinu iz ureda bivšeg premijera Milanovića trojici njegovih posebnih savjetnika – Nevenu Budaku, Siniši Petroviću i Slavku Goldsteinu isplaćeno je više od tristo tisuća kuna.

Saslušani u DORH-u

Saucha te tadašnji Milanovićevi savjetnici Neven Budak i Slavko Goldstein saslušani su u ponedjeljak u Državnom odvjetništvu nakon što se u javnosti saznalo za nalaz Državnog ureda za reviziju prema kojem su im isplaćivane sporne inozemne dnevnice u ukupnom iznosu od 307 tisuća kuna.

Saucha je nakon objave nalaza revizije ustvrdio da je riječ o podmetanju te da će zatražiti grafološko vještačenje.

Nakon saslušanja izjavio je novinarima da ostaje pri izjavama koje je dao prošla dva dana, dok su Budak i Goldstein ostali pri tvrdnjama da nisu bili na tim putovanjima niti su primali novac.

Više od 500 inozemnih dnevnica

Radi se o više od 500 inozemnih dnevnica, a putnim nalozima nije priloženo izvješće s puta niti druga vjerodostojna dokumentacija koja bi potvrdila da je putovanje obavljeno.

Dvojici savjetnika isplaćeno je po 186, a trećem – njih 160 iz čega se može zaključiti da je svaki na službenom putu boravio skoro pola godine.

SDP je objavio kako smatra da je riječ o slučaju krivotvorenja.

SDP sam tražio istragu

Kako je za Net.hr sinoć poručeno iz te stranke, sam SDP je je odmah zatražio istragu DORH-a, a da bi se ona pokrenula nužno je skidanje imuniteta Tomislavu Sauchi te taj zahtjev SDP prihvaća. ‘Vjerujemo u pravednu istragu državnih institucija bez političkog utjecaja. Važno je da ona bude provedena brzo jer je to u interesu Hrvatske, kolege Sauche, svih zastupnika u Hrvatskom Saboru i SDP-a’, poručili su iz SDP-a.

Saborski zastupnik SDP-a Orsat Miljenić izjavio je u Saboru da će SDP podržati skidanje imuniteta Tomislavu Sauchi.

“Što se tiče skidanja imuniteta, naravno i u okviru ovoga , naravno da ćemo podržat skidanje. To je u interesu svih . Ovdje se istina mora saznati. Što se prije sazna to je za sve bolje. Dakle, stojimo čvrsto kod toga, idemo po istinu, tražimo da se ona utvrdi. Svima nam je to u interesu”, kazao je Miljenić.

Inzistiraju na pravednoj istrazi

Dodao je da je SDP načelno, čim je počela afera “Dnevnica “, zatražio brzu istragu. “Moram reći da mi je drago da ona ide brzo. I dalje ćemo inzistirati da bude pravedna, bez političkog utjecaja i da ide što prije”, dodao je .

Na upit novinara vjerujete li Sauchi da on nije dio te afere, Miljenić je kazao da može govoriti samo u svoje osobno ime i da njemu kao čovjeku vjeruje.

Andro Krstulović Opara (HDZ) samo je kratko izjavio da je primio tu informaciju i da je na MIP-u da to razmotri, te da će o skidanju imuniteta odlučiti MIP.