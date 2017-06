AFERA DNEVNICE – GDJE JE SANDRA ZELJKO? Sud već mjesec i pol ne može naći ženu koju se sumnjiči da je sa Sauchom ukrala milijun kn

Sandra Zeljko, koju se s Tomislavom Sauchom sumnjiči da je preko fiktivnih putnih naloga i varajući na dnevnicama proračun oštetila za oko milijun kuna, zagrebački Županijski sud traži već više od mjesec i pol dana. Izvanraspravno vijeće tog suda prošli tjedan ponovo nije raspravljalo o žalbi USKOK-a na odluku suca istrage Olivera Mittermayera koji je ukinuo rješenje o provođenju i proširenju istrage, no odluka suda nije joj uručena jer ju sud ne može pronaći, iako se radi o osobi koja je godinama radila u Vladi, točnije u Uredu premijera.

Izvanraspravno vijeće je stoga odlučilo da će spis ponovo remisorno vratiti sucu istrage s uputom da odluku stavi na oglasnu ploču suda. To se čini kada je osumnjičenik nedostupan, a objavom na oglasnoj ploči smatra se da je obaviješten. Tek kad to bude napravljeno, raspravljat će se o žalbi USKOK-a. Ovo je drugi put da je vijeće remisorno vratilo spis sucu Mittermayeru, a prvi put je problem bio što on svoju odluku o ukidanju rješenja o provođenju i proširenju istrage nije poslalo obranama. A kada je to pokušao napraviti, pojavio se problem s adresom Sandre Zeljko, piše Večernji list.

Prijavljena u Vukovaru, živi u Zagrebu

Problem vjerojatno leži u činjenici da Zeljko ne živi na adresi na kojoj je prijavljena. Naime, službeno prebivalište ima u Vukovaru, a zapravo živi u Zagrebu bez prijavljenog boravišta. Tu zagrebačku adresu u svojim je podacima dala kada je ispitivana na USKOK-u i na tu joj je adresu sud u više navrata slao obavijesti.

S obzirom da sud nije dobio dokaz, tj. dostavnicu, da joj je pošiljka uručena, smatra se da ona nije obaviještena o onom što se događa u istrazi pokrenutoj protiv nje.

No zaista je nevjerojatno da se sudski proces odugovlači jer se ne može pronaći žena koja je radila u Uredu predsjednika Vlade i to kao osoba od najvećeg povjerenja više od jednog premijera.

Godinama bila osoba od povjerenja premijerima

Postavlja se stoga pitanje, kako takva osoba nije prošla sigurnosnu provjeru, iako bi to bilo logično s obzirom na to da su preko njezina stola prolazile brojne informacije koje su se mogle smatrati povjerljivima pa čak i tajnima, piše isti list.

Tijekom istrage pokrenute protiv nje, doznalo se i da je bila u velikim financijskim problemima, s blokiranim računima, što je mogući motiv koji ju je potaknuo da lažiranjem putnih naloga, za što ju se sumnjiči, uzima dnevnice namijenjene premijerovim savjetnicima.