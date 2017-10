AFERA AGROKOR NIJE NAŠTETILA HDZ-u, SDP ZAUSTAVIO PAD: Stranka zbog koje je Vlada opstala ima tek 1 posto podrške!

Afera Agrokor politički je obilježila listopad. Bloger, ali i bjegunac Ivica Todorić svakodnevno je optuživao Vladu da mu je koncern oduzet na silu, najviše potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić i izvanrednog povjerenika Antu Ramljaka. Osnovano je saborsko povjerenstvo za Agrokor, ali je pitanje hoće li i proraditi.

A kako su građani stranke „nagradili“ ili „kaznili“ na tim aferama pokazuje redovito istraživanje Dnevnika Nove TV Crobarometar.

HDZ nije kažnjen, SDP profitirao

HDZ je zaustavio rujanski pad potpore među biračima i listopad završava s potporom od 32,5 posto. Istodobno je pad iz proteklog mjeseca zaustavio SDP i sada uživa potporu 23,4 posto birača. Živi zid među biračima povećava potporu i trenutačno ih podržava 10,5 posto birača. MOST pak ima 6,9 posto potpore.





Stranke koje na kraju odlučuju

Milan Bandić 365 trenutačno uživa potporu 4,2 posto ispitanika, a IDS 2,3 posto. Slijedi HSU s potporom od 2 posto ispitanika, a HSS je na 1,9 posto. Reformisti Radimira Čačića mogu računati na potporu 1,5 posto birača, HDSSB Branimira Glavaša na 1,1 posto, a HNS je na 1 posto potpore.

Ostale stranke imaju ukupno 4 posto potpore. Zanimljivo, HSLS ima potporu 0,7 posto, Promijenimo Hrvatsku 0,8 posto, Neovisni za Hrvatsku 0,5 posto, a GLAS 0,4 posto. Neodlučnih je 7,3 posto birača.

Pesimistična Hrvatska

70 posto birača misli kako zemlja ide u lošem smjeru, što je drugi najlošiji rezultat posljednjih šest mjeseci, a tek njih 22 posto misli suprotno. Ne zna njih 8 posto.

Vladinim potezima sve manje se vjeruje

63 posto ispitanika ne odobrava poteze Vladinih politika i to je već peti mjesec kako raste nezadovoljstvo. Istodobno, politike Plenkovićeva kabineta odobrava njih 28 posto, a njih 9 posto ne zna.

Koalicija će opstati, ali…

Da će Vladina koalicija odraditi mandat do kraja, misli 63 posto ispitanika. To je pad potpore u odnosu na posljednje mjesece kada su birači vjerovali da će do 2020. u Banskim dvorima biti isti stanari. Da će se koalicija raspasti i prije, misli pak 27 posto ispitanika, a ne zna njih 10 posto.

NAPOMENA

Istraživanje je provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu na uzorku od 975 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.