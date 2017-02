A TAMAN SMO SE PONADALI: Još danas uživajte u suncu, sutra nas očekuje pogoršanje

Nakon nekoliko, za doba godine iznadprosječno toplih dana, veljača je na svom kraju donijela još jednu brzu frontu i ciklonu.

Fronta sa sjevera je u petak poslijepodne i navečer zahvatila zapadne krajeve unutrašnjosti i sjeverni Jadran. U noći na subotu i tijekom subote fronta se brzo širila prema jugu, a na zapadu je već od jutra nastupilo razvedravanje zbog brzog jačanja anticiklone sa sjevera. Razvedravanje se širilo prema istoku i jugu, a samo se na jugu Jadrana do kraja subotnjeg dana zadržalo oblačno s kišom.

S prolaskom fronte počeo je pritjecati hladniji zrak, pa je jugozapadnjak u unutrašnjosti i jugo na sjeveru Jadrana krajem petka i u noći na subotu zamijenio sjeverni vjetar i bura. Bura se tijekom noći i jutra širila prema jugu Jadrana. Kiša je u gorskim krajevima u večernjim satima petka brzo okrenula na snijeg kojeg je do jutra napadalo do dvadesetak centimetara. Po podacima DHMZ-a od 7 sati ujutro u subotu najviše novog snijega je palo u Pargu kraj Čabra, 20 cm. Slijede Plitvička jezera sa 18 cm, Delnice 17, Puntijarka 14 (od čega 7 cm novog snijega), Crni Lug-NP Risnjak 12 cm, Gospić 3 cm, Ogulin 2 cm, i Slunj 1 cm. Na Zavižanu je ujutro izmjereno 85 cm snijega, od toga je fronta donijela novih 15 cm snijega, piše Crometeo.

Kiša je veći dio subote padala na jugu Jadrana. Na aerodromu Dubrovnik je tako do 19 sati palo čak 94 mm kiše (u zadnja 24 sata). U Dubrovniku je do 19 sati palo 47 mm kiše, a Makarskoj 43 mm.



I podaci s mreže automatskih postaja pljusak.com potvrđuju da je u zadnja 24 sata na jugu Jadrana pala vrlo obilna količina kiše. Podaci o oborini (do 19.30 sati): Lovorno Konavle 104 mm, Mokošica 100 mm, Župa Dubrovačka Kupari 87 mm, Mandaljena 79 mm, Gruda 81 mm…

Danas pretežno sunčano, sutra stiže promjena

Danas nas u većini krajeva očekuje pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguće i maglom. U Dalmaciji promjenljivo i pretežno oblačno, a ponegdje se očekuje i malo kiše, osobito na jugu. Vjetar na kopnu slab, poslijepodne do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura ujutro oslabjeti te mjestimice okrenuti na sjeverozapadnjak, na južnom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura između 11 i 16 °C, u gorju niža.

No već se u ponedjeljak očekuje promjenljivo i pretežno oblačno. Uglavnom se na Jadranu i uz njega mjestimice očekuje malo kiše, ponajprije u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i na sjeverozapadu na udare poslijepodne i jak, a u Slavoniji jugoistočni i južni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, osobito prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 0 do 5, na Jadranu od 6 do 11, a najviša dnevna od 11 do 16 °C, u gorju niža.

Mokri i sklicki kolnici u Dalmaciji

Mokri su i skliski kolnici mjestimice u Dalmaciji. Zbog niskih temperatura u unutrašnjosti je moguća poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski auto-klub (HAK).

Povremeni zastoji tijekom dana mogući su na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog odrona u mjestu Kostelo zatvorena je državna cesta (DC206) Pregrada-Hum na Sutli, na 9. kilometru. Obilazak za vozila do 10 tona je: Plamenščina-Klenovac, a za vozila iznad 10 tona je državnim cestama DC1 i DC207. Na graničnim prjelazima nema dužih čekanja.

Trajaketi i katamarani plove redovito.