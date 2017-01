A KAD OSTARE TJERA IH U SKLADIŠTE: Boso prijavljen zbog onoga što radi svojim ‘mladim i lijepim’ djelatnicama

Pored prijava za kršenje čitavog niza zakona, radnog prava i sanitarnih regulacija, tvrtka Boso prijavljena je i za seksizam.

Stevo Culej, saborski zastupnik HDZ-a, prenio je Jutarnji list, prijavio je tvrtku Boso i pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić. No, Net.hr-u se javio suprug jedne djelatnice te tvrtke i kazao kako nije Culej sam podnio prijavu, već je pravobraniteljici samo proslijedio pismo koje mu je uručila njegova supruga, zaposlena u tvrtki Boso.

Seksizam povrh svega

Uz već objavljene “zabrinjavajuće prakse kojima se krše propisi i koje zaposlenike dovode u nepovoljan položaj”, poput plaćanja kazni za najmanje propuste, obveze da kupuju robu koja se može vraćati u skladište, neplaćanje prekovremenih sati, isplatu dijela plaće “na ruke”, potpisivanje bjanko sporazuma o prestanku ugovora o radu te zabranu zaposlenicima da pristupe sindikatu, u prijavi se tvrdi i “da je kriterij za blagajnice u trgovinama Boso da su mlade i lijepe pa one koje ne udovoljavaju više tom kriteriju, bivaju premještene s navedenog radnog mjesta u skladišta, na inventure i slično”.



Izrabljivanje i kazne

Tvrtka Boso, čiji je vlasnik Bosiljko Stanić, jedan je od najvećih trgovačkih lanaca u Slavoniji, i lani je ostvarila prihod od 538 milijuna kuna, Već je suočena s teškim optužbama za kršenje radnih prava – pijavljena je inspekciji rada i DORH-u.

Jedna od težih optužbi s kojom se vlasnik tvrtke Boso dosad suočio je prisiljavanje radnika da pod prijetnjom otkaza svaki mjesec u Stanićevim trgovinama potroše minimalno 700 kuna, bez obzira na to bili na godišnjem odmoru ili na bolovanju. “A gdje bi trebali trošiti”, odgovara protupitanjem Stanić dodajući velikodušno kako neće dobiti otkaze ako to ne učine, ali će im to “biti upamćeno”, što god to značilo.

Ako u određenom roku ne uspiju prodati neku robu, voditelji trgovina moraju je sami otkupiti, a žene, nakon što odrade smjenu u dućanima, moraju posluživati u salama za vjenčanje. “Za to su dodatno plaćene, ali daleko od iznosa koji bi dobile da se pošteno obračunavaju prekovremeni sati, noćni rad i rad nedjeljom”, kazala je zaposlenica tvrtke Boso za Novu TV .

‘Neopisiv smrad’

Za Novu TV progovorio je i jedan bivši zaposlenik maloprodajnog lanca Boso, kazujući što se događa s mesom koje ostane nepojedeno na svadbama.

“Sa svadbi sve ono mljeveno meso što ostane ide u šokere. To se smrzne i kada nama treba meso to ide na odmrzavanje, preradi se i stavlja u burek. Tako oni rade burek cijelo vrijeme. Znači, sve što je mesnato u toj pekari ide većinom sa svadbi. To bude neopisiv smrad kad to meso tamo dolazi. Ono bude u velikim bijelim kantama, niti je pokriveno niti ima neku zaštitu. To se samo iz kombija istrese u banjice i onda ide na preradu i u burek”, kazao je bivši radnik Bose Tomislav Skelac.

