U NEDJELJU U ZAGREBU ZATVORENE BROJNE VAŽNE PROMETNICE, NE VOZE NEKI TRAMVAJI: Pogledajte šest karata koje će vam spasiti živce

Zbog održavanja 26. Zagrebačkog maratona u nedjelju će biti obustavljen promet na trasi održavanja maratona od Ilice preko Dubrave i natrag do središta grada.

Za promet će od 9 do 15,30 sati biti zatvorena Ilica (od Selske do Trga bana Jelačića), Trg bana Jelačića, Jurišićeva ulica, Trg hrvatskih velikana, Martićeva (od Trga hrvatskih velikana), Draškovićeva (od Đorđićeve do Vlaške ulice), Vlaška ulica, Maksimirska cesta, Ulica Dubrava (od Avenije Gojka Šuška do II. Poljanica) i Europski trg, objavila je zagrebačka policija.

U to vrijeme bit će obustavljen tramvajski promet na cijeloj trasi maratona, objavila je zagrebačka policija, navodeći da će se autobusni i tramvajski promet odvijati po posebnom rasporedu ZET-a.

Policija je objavila na svojim internetskim stranicama kartu zagrebačkih cesta s privremenom prometnom regulacijom i obilaznim smjerovima u Dubravi.



Organizator maratona na kojem će ove godine u tri kategorije nastupiti 7000 trkača ispričao se građanima zbog blokiranja prometa, navodeći da ta sportska manifestacija s najvećim brojem sudionika u Hrvatskoj doprinosi pozicioniranju Zagreba kao grada sporta i zdravog života.