‘300.000 LJUDI VIŠE NE MOŽE ČEKATI’: Uskoro stiže zaštita od ovrhe, i to na dva načina

Saborski zastupnik iz redova Mosta Miroslav Šimić najavio je pomoć pri zaštiti jedine nekretnine od ovrhe za blokirane građane.

Još od jutros u Saboru traje rasprava o Ovršnom zakonu. Šimić tvrdi kako će građani biti zaštićeni, i to na dva načina.

‘Građane ćemo zaštiti na dva načina. Jedan način je da se u budućnosti neće ovršiti jedina nekretnina, jedino ako je ovršenik sam pristao na to kroz ugovreni odnos. Drugi je način kada je u slučaju određeno dugovanje, kada ste otplatili određenu glavnicu. Primjerice, netko uzme 100.000 eura i kroz neko vrijeme otplati ih kroz kamate i sve nakande koje je banka naplatila. U tom slučaju isto se neće moći ovršiti jedina nekretnina, nego ako slučajno dužnik dođe u blokadu ovrhovoditelj morati tražiti neki drugi oblik naplate ili nečiju plaću ili pokretnine’, objasnio je Šimić za RTL Danas.

‘Ovo je društveni problem’

Neki bi takvo što mogli zloupotrijebiti, no Šimić ima i za to odgovor.



‘Uvijek će se naći netko tko će pokušati zloupotrijebiti takvo nešto, ali imamo činjenicu da je 330.000 ljudi i Hrvatskoj blokirano i to je društveni problem na koji Sabor, Vlada i država moraju reagirati.

‘300.000 ljudi ne može čekati’

Kao Klub prihvatili smo amandmane različitih Klubova i očekujemo da se Vlada očituje do sutrašnjeg glasovanja. Ako se to ne dogodi oni dovode u pitanje sutrašnje glasovanje, a znamo da Sabor sutra zadnji put zasjeda prije ljetne stanke. Ako se to ne dogodi pozivam Sabor da nastavi zasjedanje, jer 300.000 ljudi ne moće čekati hoće li Vlada održati telefonsku sjednicu ili ne’, zaključio je Šimić.