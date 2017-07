HEBRANG VS. HASANBEGOVIĆ: ‘On ne zna istinu o mom ocu, a skinuo bi ploču ulice s njegovim imenom’

Nakon što je u petak Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova zagrebačke Gradske skupštine s četiri glasa ‘za’ i jednim ‘protiv’ donio prijedlog odluke da se Trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske, gotovo je sigurno da će Gradska skupština trg i preimenovati i to najvjerojatnije već u kolovozu. Nije isključeno da će nakon toga uslijediti i nova preimenovanja.

Predsjednik Odbora Zlatko Hasanbegović već je najavio kako je potrebno da ulicu u Zagrebu dobije Josip Frank, kao i mogućnost da raspravlja o ulici Andrije Hebranga.

Zatajena istina o Andriji Hebrangu

‘U dijelu hrvatske ljevice Hebrang je imao posebnu težinu, ali moj stav o jugoslavenskoj komunističkoj baštini i svim njezinim izdancima potpuno je jasan’, kazao je Hasanbegović, nakon čega se oglasio i Andrija Hebrang mlađi. Evo što misli o mogućnosti da i njegov otac izgubi ulicu u Zagrebu. Hebrang je za Novi list iznio svoje mišljenje o prijedlogu Zlatka Hasanbegkovića, kojeg je nedavno javno branio, te bio protiv toga da ga se izbaci iz HDZ-a nakon što je osvanuo na listi Brune Esih u zagrebačkim izborima.

‘Vidio sam tu Hasanbegovićevu izjavu i zahtjeve nekih ljevičara da se makne i naziv ulice mog oca, Andrije Hebranga. Uspomena i istina o mom ocu zatajeni su kao i cjelokupno razdoblje od stvaranja Komunističke partije sve do današnjih dana. Zatvoreni arhivi, neotkopane kosti 200.000 pobijenih nakon Drugog svjetskog rata, zatim neobjektivni mediji i politički usmjereni povjesničari, sve je to zamutilo hrvatsku povijest’, smatra Hebrang, koji istovremeno podržava preimenovanje Trga maršala Tita. Ponavlja da je Tito ubojica njegovog oca, ali da on želi da ga se objektivno procijeni. Po njegovim saznanjima Josip Broz je svoj put krčio ubijanjem i prokazivanjem svojih suradnika od Španjolskog građanskog rata preko Moskve.

Razlaz s Titom

‘Razlaz mog oca i Tita počinje 1943. kad Kominterna odlučuje da nema više nacionalnih komunističkih partija, nego samo internacionalnih. Pa nastaje KP SSSR-a, Čehoslovačke, Jugoslavije, itd. Moj otac tada predvodi frakciju koja zahtijeva da ostane KP Hrvatske zbog toga jer je kroz komunistički poredak htio neovisnu slobodnu hrvatsku državu. Nakon ZAVNOH-a on je to otvoreno i iznio i zalagao se za višestranačje, vjeronauk, crkvene brakove itd. Tu je počela njegova politička nizbrdica. On je odmah nakon ZAVNOH-a 1943. bio isključen iz Politbiroa KP Hrvatske, polako je eliminiran iz vrha, prebačen je u gospodarski sektor, 1948. je uhićen i nepoznatog dana, na nepoznatom mjestu ubijen. Zatvorili su i moju majku, nikada joj nisu dali presudu, ali je odležala 10 godina’, ispričao je Andrija Hebrang za Novi list.

Osuda zbog hrvatskih granica

Uhićenje i ubojstvo njegovog oca pokušalo se opravdati time da je Hebrang bio ustaški špijun, pa kad je to palo u vodu, onda su izmislili da je bio Staljinov čovjek. A bio je samo jednom u Moskvi poslije rata, 1946. u gospodarskoj delegaciji. Na povratku je, kaže Hebrang mlađi, suradnicima rekao: ‘SSSR su Potemkinova sela’. Ističe da je njegov otac ubijen zato što je, kad su se krojile granice republika, za Hrvatsku tražio zapadni Srijem, Boku Kotorsku i Neum, ‘krajeve koji su uvijek bili hrvatski’.

‘Danas se to želi zatajiti jer se želi opet Titu dati dobro povijesno obrazloženje pa onda se počinje opet raspravljati, kao što to čini gospodin Hasanbegović, da njega kao komunistu treba eliminirati. Ne bih se čudio da maknu ime te ulice, ne bih bio niti nesretan zbog toga, jer ako biračko tijelo izabere tu lijevo-jugoslavensku opciju onda mi je draže da te ulice i nema’, smatra Hebrang.

Nemaju arhive

Hebran je taj svoj stav dodatno i pojasnio: ‘Hasanbegović i svi ostali nemaju arhive da bi saznali istinu. To nije bitka između današnjih ljevičara i današnjih desničara nego je bitka za istinu o hrvatskoj povijesti. Ovako svi procjenjuju na temelju dojma i na temelju svoje osobne političke orijentacije. Hrvatska je skrenula u nestabilnost zbog duboke podjele među ljudima a recept je samo jedan – rezolucija Vijeća Europe broj 1481′. Ako birači dovedu na vlast projugoslavensku opciju koja bi skidala ulicu Andrije Hebranga, onda bih i ja dignuo ruku za to skidanje jer on nije zaslužio da bude tamo gdje jugoljevica vodi politiku. Ako pobijedi demokratska, prohrvatska opcija onda bih se borio da to ime ostane jer se uklapa u tu politiku’.

