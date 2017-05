GRMOJA I BULJ POLUDJELI NA HANŽEKOVIĆA: ‘Plaćaš jamčevine kako bi izvlačio svoje političke pajdaše…Nećeš više!’

Marijan Hanžeković gostovao je danas u emisiji Nedjeljom u 2, gdje je odgovarao na pitanja o ovršnom biznisu, ali i komentirao Mostov prijedlog izmjene Ovršnog zakona.

‘Ono što Most predlaže je protuustavno, krše se tri članka Ustava. Most se mora svidjeti biračima i razumijem ih, oni su novi u politici, oni pozivaju da građani ne plaćaju preplatu.

Gospodin Bulj koji to predlaže jedanaest je puta ovršen i nije baš za preporuku da saborski zastupnik ne poštuje zakone. Drugi pak poziva da se uopće ne plaća. Pokušaj kulture neplaćanja je meni potpuno neshvatljivo’, rekao je Hanžeković.



Nije dugo trebalo čekati na reakciju Mosta. Glasnogovornik te stranke Nikola Grmoja komentirao je Hanžekovića na Facebooku.

‘Politikom sam se bavio zbog tipova poput njega’

‘Ako me netko pita zašto sam se počeo baviti politikom odgovor je borba za javni interes, a protiv tipova koji su ovu zemlju shvatili kao svoje privatni poslovni teritorij ili lovište te je potpuno prilagodili sebi i svojim interesima.

Jedan od takvih je Marijan Hanžeković. Čovjek koji je ovoj zemlji dao tako malo, a od nje je uzeo tako mnogo. Za razliku od Mire Bulja koji je za Hrvatsku bio spreman dati i život a kojeg sada Hanžeković proziva zbog neplaćanja napumpanih cijena ovrha za HRT.

U kojem god smjeru krenuli istraživati afere, bili to mediji, sport, gospodarstvo, politika, prije ili kasnije doći ćete do gospodina Hanžekovića. Mamić i Bandić, to je društvo gospodina Hanžekovića, dalje ne treba nabrajati.

‘Napadi nas neće obeshrabriti’

Poručujem mu da nas napadi njega i njegovih medija neće obeshrabriti, nego dapače, da ćemo se još jače boriti za interese građana koji su nama kao narodnim zastupnicima ispred njegova interesa.

Tu je svakako i interes pravde oko kojeg gospodin Hanžeković unatoč impresivnoj pravnoj karijeri ima pomalo drugačije poglede od Mostovih.

I na kraju gospodine Hanžekoviću, izađite na izbore pred birače, upotrijebite svu svoju medijsku mašineriju, stavite se 30 dana na naslovnice svih svojih izdanja, pa provjerite svoju socijalnu povezanost s hrvatskim građanima. Osim ako se ne plašite osjećaja ovršenosti kada vam birači vaš patriotizam ocjene neprolaznom ocjenom manjom i od 1 (%)’, napisao je Grmoja.

Reakciju na Hanžekovićevo gostovanje ima i Mostov Miro Bulj

‘Pozivam gospodina Hanžekovića da izađe iz svojih kula bjelokosnih, skine skupa odijela i cipele i siđe među narod, pa vidi kako se te njegove ovrhe provode u praksi i koliki je broj građana u kontenjeru dok on i njegovi partijaneri stvaraju carstva. Nemam namjeru pred Hanžekovićem i njemu sličnima pravdati se, ali zbog istine moram kazati kako su u mojem zajedničkom kućanstvu pokušali uvesti da plaćamo čak tri pretplate, dok jednu uredno plaćamo, a druge dvije tuže, presuđuju i ovršuju.

Tako se živi daleko od očiju surove stvarnosti gospodina Hanžekovića. Teško i jadno. Nisam išao boriti sa suborcima za gospodina Hanžekovića i njemu slične, već za slobodnu i socijalno pravednu Hrvatsku svih građana, niti sam u politiku išao da bih pomogao sebi, već kako bih pomogao drugima i zaštitio javne interese. Pitam ga kako je moguće da uvijek baš on dobije takve poslove, pa i taj s Hrvatskom radiotelevizijom. To nije Hanžekovićeva prčija, to je javno dobro svih nas. Most neće dozvoliti nastavak otimačine samo zato što nam prijete on i njegovi mediji te o nama svakodnevno iznose najgore prljavštine. Tim novcem koji je zaradio od naroda, gospodin Hanžeković plaća jamčevine kako bi iz Remetinca izvlačio svoje političke pajdaše koji su mu tu poslove i omogućili.

Neka me gospodin Hanžeković slobodno ovrši još ne 11, nego milijun i 11 puta, ali ovom narodu više neće izvlačiti zadnju kunu iz novčanika. Hvala Bogu, ne pripadam vama i vašem inkubatoru, gospodine Hanžeković i ovim putem vam kao i mnogima do sada poručujem #NE_ĆE_TE!!!