EPIZODA ‘POTJERE’ O KOJOJ ĆE SE JOŠ DUGO PRIČATI: Natjecatelj osvojio najveći novčani iznos do sada

U HRT-ovom kvizu ‘Potjera’ sinoć je osvojen najveći pojedinačni iznos u povijesti tog kviza.

HRT-ov kviz ‘Potjera’ na drugi je dan Uskrsa, prigodno, okupio ‘evanđelističku’ natjecateljsku ekipu – Mateja, Marka, Luku i Ivana, a najsretniji među njima bio je 37-godišnji pravnik Ivan iz Domagovića kod Jastrebarskog, koji je kući odnio 135 tisuća kuna.

Ivan je uspio odgovoriti na pet pitanja u dvije minute i na taj način osigurao šest koraka prednosti pred lovkinjom Moranom, a to se na kraju pokazalo dovoljnim za osvajanje velikog novčanog iznosa.



Morana je u prvom dijelu kviza uspjela izbaciti Mateja, Marka i Luku u igri na ploči, a onda je po Ivanovu dolasku nastupila njezina kriza. Morana je na tri pitanja odgovorila krivo pa je Ivan čak i uz par propusta uspio doći do glavne nagrade, te je to ujedno i najveći osvojeni pojedinačni iznos u Potjeri do sada, piše Srednja.hr.