KOSORICA OBJAVILA TVIT NA KOJI JE REAGIRAO HGSS: Pogledajte duhovito prepucavanje

Otkako je u političkoj mirovini, bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor proslavila se svojim duhovitim i oštrim komentarima na Twitteru.

Time je stekla veliku vojsku sljedbenika, a koliko joj je stalo do svih njih govori i njezin jutrošnji tweet.

“Nigdje vas ne zaboravljam. Ni na oštrom zavoju”, napisala je, objavivši u svome tweetu fotografiju snimljenu iz automobila na nekom doista oštrom zavoju, negdje na cesti uz more.

Među prvima koji su reagirali na njezin ranojutarnji ‘cvrkut’ bili su HGSS-ovci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, čiji je glavni posao ljeti, osim spašavanja onih kojima je pomoć potrebna, upozoravati ljude da se ne dovode u pogibeljne opasnosti.

Usto su već nadaleko čuvene njihove duhovite, a istodobno ozbiljne objave na društvenim mrežama.

“Držite se volana, a ne fotkanja”, glasila je opaska HGSS-a na Kosoričinu objavu na Twitteru.

“Zašto da se držim volana kad ne vozim?! Ne bi li to bilo opasno”, odgovorila im je jednako duhovito.

A došavši na odredište, na Brač, još jednom se osvrnula na HGSS-ovce tvitnuvši ovoga puta: “Eto ga. Nije u zavoju. Iz ležaljke.”

Netko je na to dodao “Vrlo atraktivno”, a Kosor dodala “I interesantno”, no to je već neka druga priča…

