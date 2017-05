DODIK OPET U ELEMENTU: ‘BiH je hibrid koji ne funkcionira, ona će nestati, a Republika Srpska će se odcijepiti’

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je u nedjelju najavio nestanak Bosne i Hercegovine i odcjepljenje njegova entiteta ustvrdivši kako će se referendum o tome u RS-u dogoditi prije ili kasnije.

“Da li će se to dogoditi 2018. ili neke 2028. to uopće nije važno sa stajališta nacionalnog i državnog interesa. Potpuno sam uvjeren da će se to dogoditi, vodio ja taj proces ili ne”, kazao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.

Kazao je kako njegova stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ima “dugoročnu viziju” kako to ostvariti i to bez uporabe oružja jer je procijena kako bi to bila nepotrebna avantura.

Dodik je ocijenio kako je BiH “hibrid koji ne funkcionira” a opstaje samo zahvaljujući potpori međunarodne zajednice.



Kao glavne “krivce” za to što BiH kao država još uvijek postoji označio je američku veleposlanicu u BiH Maureen Cormack te britanskog veleposlanika Edwarda Fergusona, diplomate s kojima je već dugo na “ratnoj nozi”.

Veleposlanicu Cormack Dodik smatra glavnim krivcem što je dospio na američku “crnu listu” pa mu je uz ostalo zabranjeno putovati u SAD a američkim državljanima je zabranjeno s njim stupati u bilo kakve poslovne odnose.

“Da se izmaknu Cormack i još nekoliko veleposlanika, Britanac i drugi, BiH uopće ne bi postojala. Oni više rade za BiH nego što predstavljaju svoje zemlje”, zaključio je Dodik.