Demantij na tekst: “SRAMOTNA LEKCIJA UDŽBENIKA ENGLESKOG: O Edu, koji je cool iz potpuno krivih razloga, djeca uče već 15 godina”

Demantij prenosimo u cijelosti:

Poštovani, na temelju čl. 40., 41. i 42. Zakona o medijima tražimo da se na portalu Net.hr odmah nakon što primite ovaj zahtjev za ispravak netočne informacije bez promjena i na istovrijednim mjestima objavi sljedeći ispravak:

U članku pod nazivom “SRAMOTNA LEKCIJA UDŽBENIKA ENGLESKOG: O Edu, koji je cool iz potpuno krivih razloga, djeca uče već 15 godina” objavljen je neistinit navod da se u udžbeniku engleskog jezika za četvrti razred osnovne škole Way to go 1 Biserke Džebe u izdanju Školske knjige prikazuje strip u kojem je lik “jako cool jer ima brod, kuću na Floridi i puno djevojaka”.

Strip koji se navodi kao sporan dio je serije stripova pod nazivom Superduper Ray koji se protežu kroz cijeli udžbenik. Sporni lik Mad Ed pojavljuje se u prijašnjim lekcijama te je u njima jasno vidljivo da on ni u jednom nastavku stripa nije prikazan kao pozitivan lik, već kao kriminalac kojeg detektiv Ray pokušava uhvatiti. Osim toga, ni u ovom, izdvojenom dijelu stripa lik nije karakteriziran kao “super cool dečko” kako je navedeno u članku niti se podrazumijeva da je on na bilo koji način pozitivan lik, a kamoli uzor mladima.



Za lik se u spomenutom stripu navodi “Mad Ed is realy something” što je fraza u engleskom jeziku koja ne označava pozitivne osobine, već je riječ o sarkastičnom izrazu koji znači “doista nešto posebno”. Uz to, zadnja sličica stripa (koja se na slikovnom prilogu uz članak ne vidi u cijelosti) prikazuje taj lik u zatvoru na temelju čega je jasno da se lik smatra negativnim.

Budući da u članku nije objavljen cjelovit slikovni prilog (strip) te da je sadržaj pogrešno protumačen, a dijelovi teksta koje ste objavili nisu istiniti, članak navodi čitatelje isključivo na pogrešan zaključak.

Napominjemo da su udžbenici školske knjige plod rada visokokvalitetnih stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u struci i obrazovnom sustavu, a i sami udžbenici prolaze detaljnu provjeru prije nego što ih mjerodavno ministarstvo odobri za upotrebu.

S poštovanjem,

članica Uprave

Matilda Burić