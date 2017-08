KOD SINJA SE SRUŠILA JEDRILICA: Dječaku nije bilo spasa, instruktor izvan životne opasnosti

Jedna je osoba poginula, a jedna ozlijeđena prilikom pada rekreativne jedrilice u nedjelju na obroncima Kamešnice. Potvrdio je to Danko Petrin, inspektor za zrakoplovne nesreće.

“Obavit ćemo očevid, za sada nemam puno informacija kako je došlo do nesreće. Znamo da je u pitanju jedrilica koja je poletjela sa sinjskog aerodroma te da je u pitanju bio rekreativan let, a zašto je došlo do pada na Kamešnici za sada ne znamo. Istina, jedna osoba je poginula u nesreći, a druga je lakše ozlijeđena”, reakao je Petrin za 24sata.

U splitski KBC su u predvečernjim satima dovezene stradale osobe.

“Dovezene su nam dvije osobe od kojih jedna maloljetna koja nije pokazivala znakove života te smo je sat vremena pokušavali reanimirati ali bezuspješno. Druga osoba, koja je instruktor letenja, zadobila je prijelom potkoljenice i izvan je životne opasnosti,” rekao je za Hinu dr. Radoslav Stipić voditelj službujuće dežurne smjene na Hitnom kirurškom odjelu splitskog KBC-a



Neslužbeno se doznaje da je u pitanju jedrilica Aerokluba Split.