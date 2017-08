ZRAKOPLOVNA NESREĆA KOD SINJA: Mladić poginuo prilikom pada jedrilice, jedna osoba ozlijeđena

U kasnim popodnevnim satima na obroncima Kamešnice iznad Sinja u teškoj zrakoplovnoj nesreći poginuo je mladić. Još jedna osoba je ozlijeđena, no život joj nije ugrožen. Potvrdio je to Danko Petrin, inspektor za zrakoplovne nesreće.

“Obavit ćemo očevid, za sada nemam puno informacija kako je došlo do nesreće. Znamo da je u pitanju jedrilica koja je poletjela sa sinjskog aerodroma te da je u pitanju bio rekreativan let, a zašto je došlo do pada na Kamešnici za sada ne znamo. Istina, jedna osoba je poginula u nesreći, a druga je lakše ozlijeđena”, reakao je Petrin za 24sata.

Neslužbeno se doznaje da je u pitanju jedrilica Aerokluba Split.