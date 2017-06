FOTO, ŽENA KOJA JE UHODILA PROFESORICU S FILOZOFSKOG ZABILA NOŽ U VRAT OSJEČKOM POLICAJCU: Noćas je objavila više manijakalnih statusa

U poslijepodnevnim satima u mjestu Bilje nedaleko od Osijeka policajci su privodili Amerikanku Vanessu Raney, o kojoj su hrvatski mediji već pisali. Riječ je o ženi koja je uhodila profesoricu s Filozofskog fakulteta. U trenutku dok su je privodili, žena je zarila nož u vrat jednog od njih.

Dvojica policajaca na intervenciju su krenula oko 18 sati. Ženu srednjih godina vozili su u službenom automobilu prema postaji, s namjerom da s njom obave obavijesni razgovor. Ona je u jednoom trenutku izvadila oštar predmet, najvjerojatnije nož, te napala jednog od njih, piše 24sata.

Pogledaj fotogaleriju

Ozlijeđeni policajac hitno je prevezen u KBC Osijek. Nije poznato kolika je težina njegovih ozljeda. Žena je privedena, a očevid je u tijeku.



Dnevnik.hr javlja kako je Amerikanka Vanessa Raney, uhodila i zlostavljala Ivančicu Banković-Mandi, profesoricu s Filozofskog fakulteta.

INSTITUCIJE JOJ NE MOGU STATI NA KRAJ: Rastrojena studentica godinama uhodi i maltretira profesoricu: ‘Bojimo se za djecu’

Ranjeni policajac uspio je istrčati iz automobila prema ambulanti koja se srećom nalazi nasuprot mjesta incidenta. Njegov je kolega za to vrijeme pokušavao svladati ženu koja se otimala i bacala po tlu.

Rastrojeno jecala nakon napada

Za vrijeme očevida smještena je u ‘maricu’ desetak metara udaljenu te rastrojena plakala, piše Jutarnji.

Policajcima je u svladavanju Amerikanke pomogao 66-godišnji Josip Lović.

‘Držali su je na tlu jer se ritala’

‘Bio sam na ulici kada se odjednom zaustavio policijski automobil i oba policajca su istrčala iz njega, pri čemu je ovome koji je bio na suvozačevu mjestu išla krv iz vrata. Otvorili su stražnja vrata i krenuli iz automobila vaditi ženu koja je sjedila na zadnjem sjedištu pri čemu se ona konstantno otimala. Ranjeni policajac u jednom je trenutku otrčao prema ambulanti s obzirom na to da je bio ranjen, dok je drugi u tom trenutku držao ženu na tlu. Ali kako se ona i dalje ritala, pritrčao sam i pomogao mu je pridržati dok joj ne stavi lisice i potpuno je svlada. Vrlo brzo nakon toga stigli su i drugi njihovi kolege’, ispričao je Lović.

Na Facebooku priznala da uhodi profesoricu

Rastrojena Amerikanka tijekom protekle noći na svojem je Facebooku objavila kako i dalje uhodi profesoricu te da posjeduje nož.

I da, i dalje volim kostim vještice koji sam koristila za svoj projekt adaptacije. No, zar hrvatski (i slovenski i srpski) mediji koriste tu fotografiju kao dokaz da sam luda? I samo zato što imam nož ne znači da sam luda. Samo se brinem da će netko pokušati provaliti u moju sobu (Mislim da je to ono što Ivančica Banković-Mandić želi. Znate li, međutim, da sam ponudila da ću se ubiti ako mi sinoć odgovori na WhatsApp. Ranije tijekom dana pokušala me dobiti na videopoziv putem Vibera. Zanimljivo, blokirala me na Viberu kad sam je pokušala nazvati nazad, ali to nije učinila na WhatsAppu pa sam je nazvala nekoliko puta. Dakle: Što je s tim?)

Jedno pitanje: Zašto joj je trebalo više od godinu dana da kontaktira medije? Drugo pitanje: Zašto nije nikada promijenila broj telefona ako sam za nju bila takva noćna mora? Također: Zašto nije rekla ništa kada me vidjela u Kutini i Vukovaru’, objavila je u posljednjem statusu.