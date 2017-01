ŽENA SPAŠAVA ŽIVOTINJE, A SUSJEDI JE ZBOG TOGA GAĐAJU KAMENJEM: ‘Stalno mi prijete, truju životinje, a sad su teško ozlijedili psića!’

67-godišnja Ljubica Šimunović pozne je godine posvetila napuštenim psima i mačkama na otoku Rabu, no njezini susjedi zamjeraju joj činjenicu što je dom otvorila životinjama te joj svakodnevno priušte scene poput onih iz horor filmova.

Šimunović je na svojem Facebook profilu objavila video u kojem je vidljivo kako je njezin prvi susjed u napadu bijesa vrijeđa te gađa kamenjem. U jednom je trenutku uzeo dugačku letvu te udario po ogradi, zbog čega je, tvrdi Ljubica, nastradao i jedan od pasa o kojima gospođa brine dok on ne pronađe novi dom.

Humanitarka je za Index ispričala što svakodnevno proživljava, priznavši kako živi u strahu.



‘Svakodnevno proživljavam horor’

‘To što sam proživjela jučer bila je kulminacija nasilja koje doživljavam svakodnevno, zbog čega strahujem i za živote životinja, ali i za sebe. Niti najglasniji lavež psa ne može biti tako strašan koliko su strašne uvrede koje svakodnevno čujem od susjeda Save. On i njegova supruga me nazivaju psetarom, vrijeđaju me, ponižavaju, pljuju po meni, psuju mi šugavu majku, prijete mi, truju mačke te se, nakon svega, bojim izaći van iz svog dvorišta na ulicu, a i svoje životinje uredno držim samo u svom dvorištu. Sav taj horor proživljavam, ne zato što nekome radim zlo, nego samo zato što jedina na otoku pokušavam pomoći napuštenim životinjama. Protiv mene su zbog toga neki već potpisivali i peticiju, od grada su tražili da mi ni slučajno ne daju nikakvu financijsku pomoć, a od gradonačelnika Raba nema razumijevanja. Svima je važna samo zarada od turizma zbog koje su, očito, spremni na sve i zbog koje mi je, samo u jednoj sezoni, otrovano četrdeset mačaka. Iako bi ovdašnji mrzioci najradije “očistili“ Rab od svih životinja, strani turisti reagiraju potpuno suprotno. Ne znam niti broj onih koji su, čuvši da skrbim o napuštenim životinjama, došli da me posjete, dive se svemu ovom što činim, a mnogi su se, pri boravku u mom dvorištu, zaljubili u nekog psa ili macu te su se kući s odmora vratili s novim kućnim ljubimcem iz Hrvatske. S mnogim strancima koji su posjetili Rab ostala sam u divom, prijateljskom kontaktu te za životinje o kojima skrbim redovno šalju hranu i ostale potrepštine, doista ne znam kako bih bez te njihove pomoći uspjela. Nikada, stoga, neću razumjeti zašto u sredini u kojoj živim nemam ni onu trunku ljudskog razumijevanja, zar smo mi doista toliko daleko od civiliziranog svijeta’, rekla je Šimunović.

Agresivni susjed ozlijedio psića

Nakon susjedovog ispada koji je doživjela prije nekoliko dana, Ljubica se satima tresla. Do Hitne ipak nije uspjela otići jer je psić, kojem je nasilnik letvom probio kožu, obilno krvario.

‘Morala sam hitno reagirati te sam prvim trajektom otišla veterinaru u Crikvenicu. On je pregledao psa, poslikao je ozljede i zašio duboke rane na trbuhu i leđima. Veterinar je bio vidno zgrožen te je rekao da će sve prijaviti nadležnim institucijama jer je riječ o nasilju nad životinjom’, ispričala je potresena žena, koja se nakon višegodišnjeg rada i života u Njemačkoj, vratila u Rab.

Ljubica je susjeda Savu Ž. prijavila policiji, a njegova je supruga ispričala njihovu stranu priče. Ona tvrdi kako su u svemu tome oni žrtve, jer se bave turizmom te im zbog toga životinje u susjednom dvorištu smetaju. Također je odbacila navode o napadu njezinog supruga na Ljubicu.

Susjedi s Ljubicom već dugo ratuju

‘Ja se bavim turizmom i porezna sam obveznica, a susjeda ima čopor pasa i hrpu mačaka te sam sve ogradila trnjem da ne mogu preskakati preko toga. Pored moje međe susjeda baca izmet životinja i mojim turistima to jako smrdi te zatvaraju nos kada tu prolaze. Već smo je tužili, dobili smo sud, no ona je napravila neku jadnu žalbu, a znate kakvi su naši sudovi, sad moramo čekati rješenje, a ona nam se sada osvećuje jer je revoltirana i izmišlja da je moj muž na nju bacao kamenje. U ponedjeljak ponovo idem kod gradonačelnika, inspektora, pročelnika, redara, žalit ću se Paneniću, žalit ću se ministru turizma, s njom ratujemo jer ona jedna uznemirava čitav Banjol’, rekla je Cvijeta Ž. te priznala kako sa svojom susjedom ipak ratuju. Za video koji zorno prikazuje agresivno ponašanje njezinog supruga kaže kako je neistinit.

Policija istražuje navode

Policija se kratko izjasnila o ovom slučaju, nakon što su posjetili mjesto događaja.

‘Nakon zaprimljene prijave o napadu na pse smještene u dvorištu udruge koja se bavi njihovim udomljavanjem (tijekom jučerašnjeg poslijepodneva) policija je izašla na mjesto dogadjaja, gdje nisu zatečene ozlijeđene zivotinje. U tijeku je provođenje izvida u cilju utvrđivanja svih okolnosti dogadjaja i moguće počinjenih kažnjivih radnji. Policija u ovom trenutku ne raspolaže dokumentacijom o bilo kakvom pružanju pomoći zbog ozljedjivanja u svezi navedenog događaja.’