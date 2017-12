ŽENA IZ KRIŽEVACA TRI GODINE TRPJELA BRUTALNA ZLOSTAVLJANJA: Dečko ju optužio da ga vara, a onda trudnu prebio i poslao u bolnicu

Pune tri godine trajalo je zlostavljanje koje je preživljavala nesretnica iz Križevaca.

Na bjelovarskom Općinskom sudu podignuta je optužnica u kojoj se traži da se nasilnika koji je svoju djevojku više od tri godine fizički i psihički zlostavljao, bezuvjetno pošalje u zatvor.

Optužnica otkriva šokantne detalje ljubavne veze prepune nasilja i zlostavljanja koja su trajala više od tri godine, a prijetnje nisu prestale čak ni kad ga je napustila te sve prijavila policiji. Tijekom pune tri godine 24-godišnjak psihički i fizički zlostavljao je svoju djevojku, a na nju je nasrtao unatoč činjenici što je bila trudna.

‘Ušutkao’ bi je batinama

Stalno joj je psovao, vikao da je poremećena i bolesna, a dok ga je pitala zbog čega je toliko vrijeđa, ‘ušutkao’ bi je batinama. Nasilje je bilo njihovo jedino sredstvo komunikacija, unatoč činjenici da je bila trudna. Tako je nesretnu ženu unatoč trudnoći jednom začupao i istjerao iz automobila na kojemu je nakon iživljavanja slomio staklo.



‘Znao je da sam trudna, no vozio je brzo i naglo kočio. Vikao mi je da sam rugoba, kako to izgledam, da takvu frizuru nose stare babe i da me to nagovorila kurva od moje sestre. Psihički i fizički me zlostavljao desetak puta mjesečno’, ispričala je tužiteljima nesretna žena, piše podravski.hr.

Tukao ju je iako je znao da je trudna

U jednoj od seansa umalo joj je slomio nos, pritom je vrijeđajući. Optužio ju je da spava s drugim muškarcima, a onda je trudnu prebio i poslao u bolnicu.

‘Morala sam reći da sam pala u kupaonici kada mi je ozlijedio podlakticu. U strahu sam to i učinila’, rekla je zlostavljana žena, a nasilje nije prestajalo ni kada im se rodila kći.

‘Nakon poroda me vrijeđao da sam kurva, čupao me za kosu, a jednom ga je u daljnjem iživljavanju spriječila majka. Govorio mi je da sam debela, da mi cice vise i kako me nije sram zbog toga’, kazala je istražiteljima nesretna djevojka.

Prijetio joj da će je ubiti

Napokon, kada je odlučila prekinuti ovu nasilnu vezu, nasilnik je nije prestao zvati i slati poruke. Pratio ju je i pisao kako zna gdje se nalazi i skim se druži. Prijetio da će je ubiti ako je ikad vidi s drugim muškarcem i da će je njezina prijava Centru za socijalnu skrb ‘skupo koštati’. Zakleo joj se kako će ‘zapamtiti dan kada ga je prijavila’.

Nasilnik je tužiteljima priznao kako ju je jednom udario tijekom svađe, no drugi puta da je nije udario, već da su se samo svađali. Za ozljedu ruke rekao je kako je sama pala u kupaonici, a da su se nekoliko mjeseci prije prekida posvađali zbog kredita. Prekinuli su krajem siječnja ove godine, no optuženi je nasilnik tvrdio kako su i dalje znali prespavati jedno kod drugog i da je nije uznemiravao porukama zato što mu je na njih odgovarala. Napadnuta nesretnica istražiteljima je rekla kako ju je prvi put istukao 2014. godine na njezin rođendan kada ju je zaključao u sobu i gušio sve dok nije došla njezina sestra.