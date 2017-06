MAMIĆ JAKO ZADOVOLJAN LUKINIM SVJEDOČENJEM, ALI TVRDI: ‘Ma nije on danas promijenio iskaz, uvalili su mu tu jednu rečenicu’

Luka Modrić danas je svjedočio na Županijskom sudu u Zagrebu na suđenju Zdravku Mamiću i njegovim suradnicima. Modrić je izjavio kako je uz ugovor s Dinamom potpisao pripadajući aneks koji je regulirao podjelu zarade od mogućih transfera.

TUŽITELJI IZREŠETALI ZBUNJENOG MODRIĆA NA SUĐENJU MAMIĆU: ‘Podizao sam novac i davao ga Mamićima. Tako je Zdravko htio’

Mamić je tijekom svjedočenja u dva navrata izgubio živce, a u jednom je trenutku preuzeo ulogu ispitivača Luke Modrića, no nakon svjedočenja nogometaša Real Madrida rekao je: “Luka je čestit čovjek, lakše mi je nakon ovog svjedočenja.”

Nakon suđenja Mamić je dao izjavu za medije.



‘Luka nije promijenio iskaz. Imao sam uvid u njegov iskaz. Njegov iskaz je nešto najdivnije i najpoštenije što je ikad bilo. Uvalili su mu jednu rečenicu koju on nikada nije rekao. On je danas rekao da je to laž i da to nije istina. Mi smo u Londonu dogovarali samo podjelu temeljem građanskog ugovora između mene i njega. Tu je početak i kraj priče, sve ostalo je velika predstava, gnjusna, u kojoj se cijeli sustav navalio meni na leđa’, kazao je Mamić, prenosi 24sata.

‘Nije rekao ništa na moju štetu’

‘Modrić je pričao vrlo temeljito o našem odnosu, pričao je o građanskom ugovoru između mene i njega, pričao je o tome da sam ulagao u njega, investirao, kupio mu opremu i automobil. Ovdje je ispitano 68 svjedoka i svi su svjedoci optužbe, a ni jednu jedinu rečenicu još nitko nije rekao na štetu nas okrivljenika. Vidite da je to jedna velika farsa’, rekao je Mamić.

Na pitanje zašto mu je Modrić predavao gotovinu, Mamić je odgovorio protupitanjem:

‘A koja je druga mogućnost, osim s računa na račun ili gotovina?’

Obrazložio je zašto Modrić nije imao primjerak građanskog ugovora.

Zdravko Mamic: Luka je cestit covjek, lakse mi je nakon ovog svjedocenja #N1info — Antonio Zavada (@azavada) June 13, 2017

‘Nema navijanja’

‘U građanskom ugovoru je bila klauzula da su ugovori pohranjeni i da se mogu vidjeti samo uz prisutnost jedne ili druge strane, kako se ne bi s njime manipuliralo. Imao sam dva ugovora s Modrićem, ugovor o ulaganju i ugovor o zastupanju. Prvi je potpisan kad je imao 14 godina, a drugi kad je postao punoljetan. Samo ta dva ugovora su između nas bila, a drugo su ugovori između Luke i Dinama, njih je bilo dva i dva aneksa ugovora i jedan sporazum u kojem je definiran financijski sporazum između njega i Dinama nakon odlaska u Tottenham.

Nema sugestije, nesugestije ili navijanja. Samo trebate pogledati spise i nema nikakvih problema. Luka je danas sve jasno rekao. Naravno da mi je lakše. Ja da sam Luka Modrić, ja bih zagrmio onog trenutka kada je Mamić završio u zatvoru. Luka je čestit čovjek i nema tog čovjeka koji bi na njega utjecao. On je htio da se sve riješi na neki gospodski, civilizirani način’, rekao je Mamić.

Čistom manipulacijom nazvao je pitanje vezano za antidatiranje ugovora.

‘Luka ništa ne spori, na svim ugovorima je Lukin potpis, on je rekao da smo imali dogovor i mi smo to potpisali. Ja pitam javnost zašto se to sve spori. Vi mediji biste trebali donositi sud. Vi ste korektiv svega. Na prvu raspravu sam donio 100 ugovora između igrača i Dinama. Znate što je u njima zajedničko? To da su igrači dobivali novac u inozemstvo i da nitko nije platio lipu poreza u Hrvatskoj. I kada je Mamić odlučio da se to promijeni i da Lovren i Modrić plate porez u Hrvatskoj, to vama nije drago’, rekao je Mamić.

Pogledaj fotogaleriju

‘Potpisao sam ugovore sa 100-injak dječaka’

Ne znam što bi trebalo. Bio sam investitor dok nisam bio u Dinamu. Potpisao sam ugovore sa 100-injak dječaka i uložio u njihov razvoj. Od njih sto, nekoliko ih je uspjelo napraviti karijeru i ja sam na tome zaradio neki novac. Ne znam što je sporno. Uz to, prije mene su svi dobivali novac u inozemstvu i nitko nije plaćao porez u Hrvatskoj.

‘Prelazak Kranjčara u Hajduk investirali su Frane Pašalić i Igor Štimac, i onda kad je čovjek prodan dobili su svoj dio novca od transfera. I to je potpuno normalno. A u mom slučaju nije. Stvarno ne znam. Hvala vam puno, vidimo se sutra. Ljubim vas sve’, rekao je Mamić te odjurio.

Sutra će na klupu za svjedoke sjesti Dejan Lovren, igrač Liverpoola.

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić izjavio je na Županijskom sudu u Osijeku kako je uz ugovor s Dinamom potpisao pripadajući aneks koji je regulirao podjelu zarade od mogućih transfera.

Modrić je to izjavio na procesu koji se vodi protiv Zdravka Mamića i još trojice okrivljenika svjedočeći o okolnostima svoga transfera iz Dinama u Tottenham. Za Dinamo je počeo igrati s 14 godina i tamo se zadržao sve do 22. godine, a u Tottenham je prešao za, kako je rekao, iznos između 21 i 23 milijuna eura.

Potpisao aneks ugovora

Ugovor s Dinamom potpisao je 2004. godine i nije imao menadžera, a potpisivanju su bili nazočni njegovi roditelji, napomenuo je. Dodao je kako je uz ugovor potpisao i pripadajući aneks koji je regulirao podjelu zarade od mogućih transfera.

Prema Modrićevim riječima, sadržaj aneksa predvidio je da zarada od transfera ide 50 posto iznosa njemu i 50 posto iznosa Dinamu. Svaki put kada je potpisivao ugovore, potpisivao je i anekse.

Polovicu iznosa isplaćivao je Mamićima

Na pitanje državnoga odvjetnika Tončija Petkovića kako se obavljala podjela novca od prelaska u Tottenham, odgovorio je kako je, nakon što je Tottenham isplatio Dinamo, polovica toga dijela išla na njegov račun, a on je dio koji je pripadao Zdravku Mamiću isplaćivao na ruke Mamićevu sinu ili bratu.

Također je rekao kako je to tako tražio Zoran Mamić.