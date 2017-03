ZBOG VELIKE POGREŠKE SUTKINJE PONAVLJA SE SUĐENJE: Autom sletio u kanal pa suvozača na samrti prebacio za volan

Martin Arbanas (22), osuđen na četiri godine zatvora za izazivanje prometne nesreće iz nehaja u kojoj je poginuo njegov tada 17 godina star prijatelj, ponovno će na suđenje.

Županijski sud u Zagrebu ukinuo je presudu velikogoričkog Općinskog suda kojom je Martin Arbanas (22) osuđen na četiri godine zatvora za izazivanje prometne nesreće iz nehaja koja se dogodila u noći 9. studenoga 2013. godine, kada je poginuo njegov suvozač Robert Pisačić (17).

Arbanasu će se ponovno suditi jer nije dovoljno “izvagan i obrazložen” prijedlog Centra za socijalnu skrb da se na njega, kao mlađeg punoljetnika, primjene odredbe Zakona o sudovima za mladež.

“Prvostupanjski sud paušalno navodi da nije našao osnove za primjenu odredaba Zakona o sudovima za mladež, a nije se uopće osvrnuo na postojeću socijalnu anamnezu optuženika, na okolnosti i prilike u kojima je živio prije počinjenja kaznenog djela, proces sazrijevanja karakterističnog za njegovu dob (u vrijeme djela i u vrijeme suđenja nije navršio 21 godinu života), ali ni na onu procjenu uvjerenja je li terećeno djelo u velikoj mjeri odraz njegove životne dobi ili ne”, stoji u rješenju u kojem se navodi i kako su time povrijeđene odredbe kaznenog zakona. Za novo suđenje moraju se provesti novi dokazi te pribaviti izvješće Centra.



Sudsko vijeće zaključilo drukčije

Naime, sudsko vijeće, stoji to u obrazloženju presude, “nije našlo osnova za primjenu spomenutih odredaba” nakon što je ocijenjena “vrsta i priroda kaznenog djela, način počinjenja, osobnost okrivljenog koji tijekom cijelog postupka i na raspravi nije izrazio nikakvo kajanje niti žaljenje za događaj u kojem je poginuo njegov prijatelj”.

Majka preminulog Roberta Pisačića, Emina, ističe kako od početka vide da institucije ne funkcioniraju, a žele samo da pravda ispliva na površinu. “Iz nekog razloga zaobišlo se pitanje i je li Martin imao pomagača pri skrivanju krivnje. Njegov otac nakon nesreće nam je dolazio u kuću i davao upute kako da se ponašamo”, komentira ona za Jutarnji list.

Premještanje tijela na samrti i mogući pomagači

A što je to učinio ili prešutio Arbanas? Njegova obitelj nakon nesreće sve je uvjeravala da je za upravljačem Golfa dvojke sjedio Pisačić, s obzirom na to da su njegovo tijelom zatekli policajci na vozačevu sjedalu kad su stigli na mjesto nesreće. No, kombinirano prometno-sudskomedicinsko vještačenje ozljeda, ali i vještačenje Pisačićeva mobitela s kojeg je Martin čak sedam puta nazvao obitelj pokazali su suprotno – automobil je vozio Arbanas, a Pisačić je bio suvozač. Pisačići smatraju kako je policija u cijelom slučaju bila “aljkava” jer se “policijsko izvješće mijenjalo čak četiri puta, a automobil nakon slijetanja nije fotografiran u kanalu, nego tek kad je dignut na kran, i to s neoštećene strane”. Postavlja se, pak, i pitanje je li u stanju šoka i zadobivenih ozljeda Arbanas mogao cijeli scenarij prikrivanja krivnje i premještanja tijela na samrti osmisliti sam i je li imao pomagače.

Nesreća se dogodila kada je dvojac bježeći Arbanasovim Golfom od policije bježeći pred policijom sletio u kanal oborinskih voda Sava-Odra kod Velike Gorice. Pisačić nije preminuo odmah. Na aparatima na Rebru se 24 sata borio za život, no iz kome se nije probudio zbog teških ozljeda, prijeloma i unutarnjeg krvarenja.