ZATVOR UDOMITELJU IZ PAKLA: ‘Stajao je iza mene dok sam se oblačila. Zatim mi je naslonio glavu na rame i dirao me po grudima’

Zbog bludničenja nad djevojčicom mlađom od 15 godina koja mu je bila povjerena na skrb osuđen je 62-godišnji udomitelj iz Slavonije.

“Kod udomitelja sam završila jer je moja mama otišla raditi na more. U početku smo se dobro slagali, no kasnije, kada bi njegova supruga bila na poslu, tražio je da ga masiram. Zatim je on mene masirao jer mi je želio pokazati kako se to radi. Usprotivila sam se i rekla mu da me ništa ne boli. No, kad sam ustala povukao me natrag i nastavio masirati. Stalno me ispitivao želim li ići s njim u polje.

Izlazak s prijateljicom razlog prijave?

U subotu sam s prijateljicom išla van. On je ušao u moju sobu dok sam se oblačila. Stajao je iza mene i u jednom trenutku me počeo dirati po grudima. Trajalo je to nekih tri-četiri minute. Naslonio je glavu na moje rame i dirao me. Košulja mi je još bila raskopčana. Njegova žena bila je u drugoj sobi, no vata su bila zatvorena, pa to nitko nije mogao vidjeti. Kad sam došla k prijateljici ispričala sam joj što mi je radio. Ona mi je rekla da moram to hitno reći mami. Ispričala sam sve iako mi je rekao da nikome ne smijem ništa govoriti. Najprije nisam željela, no kada sam došla k očuhu i on je vidio da se sva tresem inzistirao je da mu kažem što se dogodilo. Rekla sam mu tada, a on je nazvao moju mamu, koja je obavijestila policiju”, posvjedočila je na sudu djevojka, sada već 17-godišnjakinja prisjećajući se seksualnog napastvovanja što ga je proživjela.

Riječ je o djevojci s blažom mentalnom retardacijom, kod koje su vještaci, nakon udomiteljevog pipkanja dijagnosticirali posttraumatski stresni poremećaj. No unatoč tome, njezin je iskaz ocijenjen vjerodostojnim, a vještakinja nije pronašla niti jedan razlog zbog kojeg bi djevojčica govorila neistinu.



Udomitelj tvrdi: Samo sam ju zagrlio

Sud je ispitao i prijateljicu zlostavljane djevojčice koja je potvrdila da je ova, kada je došla k njoj izgledala čudno. “Rekla je da mi želi nešto reći, jer joj se nešto dogodilo. Tražila me da ne govorim nikome ništa o tome. Tada je opisala kako ju je udomitelj dirao po grudima i tražio ju da ide s njim u polje raditi. Iako mi nije određeno rekla činilo mi se kao da joj je to radio i prije”, izjavila je svjedokinja prisjetivši se da se prijateljica, kad joj je to pričala tresla i plakala.

Udomitelj je pak porekao krivnju. Potvrdio je tek da je djevojčicu zagrlio, ali, uvjeravao je sud, tako bi zagrlio bilo koje dijete. “Nisam joj dozvolio da ide k prijateljici, pa je počela plakati govoreći mi da joj je majka uvijek to dozvoljavala. Na kraju sam ju ipak pustio da ide”, izjavio je dodajući kako je samo jednom zamolio djevojčicu da ga izmasira. Bilo je to po povratku iz polja, a njegova supruga bila je u to vrijeme u sobi.

“Mislim da me prijavila jer sam rekao da ću otići na razgovor u Centar za socijalnu skrb zbog tog njezinog izlaska”, zaključio je. No sud mu nije povjerovao, već ga je zbog bludnih radni kaznio s godinom dana zatvora.