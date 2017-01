U 20 PLJAČKI UKRAO 1,2 MILIJUNA KUNA: ‘Na sve su me prisilili kamatari, pazio sam da ne ulazim u banke u kojima ima djece’

Ovaj čovjek uvjeravao je sud da su ga na krađe novca prisilili kamatari ozbiljnim prijetnjama njemu i obitelji.

‘Žao mi je što sam to napravio. Pazio sam da ne ulazim u banke u kojima ima puno klijenata ili možda djece. Nikad nisam nikome želio nauditi. Ali kamatari od kojih sam posuđivao novac sve više su mi prijetili. Rekli su da će prijetnje biti još gore ako ih prijavim. Dvojica koja su imala policijske značke također su mi prijetili. Slikali su mi djecu i pokazivali fotografije kako bih bio svjestan da znaju gdje mi je obitelj i gdje živim.

Isprika prije bijega s novcem





Svima sam se na kraju ispričavao i rekao im da sve to radim samo zbog svoje djece. Nikada nikoga nisam ni ozlijedio. Sve sam to radio zbog svoje ovisnosti o alkoholu i kokainu, te kasnije o kockanju. U sve pljačke išao sam s plinskim pištoljem, a zaštitarima sam uzimao oružje kako oni ne bi posegnuli za njim i zapucali. Mogli su mene il nekog drugog raniti. Svaki put kada sam išao u pljačku bio sam u posebnom psihičkom stanju jer su me pritiskali da im donesem još novaca’, zavapio je na sudu 39-godišnji Dario Schneider koji je od veljače 2013. do studenog 2016. godine počinio čak 20 razbojništava, te iz banaka, pošti i benzinskih postaja ukrao gotovo 1,2 milijuna kuna. Sada je zbog toga morati odslužiti kaznu od sedam i pol godina zatvora, ali i vratiti ukradeni novac.

Ovisan o alkoholu, kocki i kokainu

‘Ne znam kako ćete vratiti to što ste ukrali, ali nitko ne može zadržati nezakonitu korist’, sliježući ramenima rekla mu je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Rahela Valentić koja je u presudi prihvatila Schneiderovo priznanje kao i nalaz vještaka psihijatra koji je utvrdio da je Schneider tijekom nekih razbojništava čak bio neubrojiv zbog svoje ovisnosti.

Par godina suočeni s neuhvatljivim pljačkašem istražitelji su na kraju do Schneidera došli na temelju tragova s jednog od pištolja što ga je oduzeo zaštitaru u banci, te kasnije preprodao. Kada mu je policija pozvonila na vrata razbojnik se slomio i pokazao im odjeću u kojoj je pljačkao banke, pošte i benzinske postaje, te su ti komadi uspoređeni s odjećom pljačkaša što su ju snimile nadzorne kamere.

Ključno priznanje

‘Da Dario Schneider nije sve priznao vjerojatno bi neka djela ostala nerasvjetljena, jer nikakvih drugih dokaza nije bilo. Nigdje nije ostavio tragove, a budući da je uvijek bio masniran nitko ga nije prepoznao’, naglasila je Scheniderova odvjetnica Ksenija Gržin. I sutkinja je u presudi zaključila da je okrivljeniku ovaj postupak očito predstavljao olakšanje.

Državno odvjetništvo, međutim, nije ušlo u trag osobama koje su ga navodno iznuđivale i prijetile mu, jer nije želio odati njihova imena. Ostaje zato pitanje postoje li one uopće, ili ih se Schneider, koji je zbo njih postao serijski pljačkaš, ozbiljno boji. Iza rešetaka će o tome imati vremena razmišljati.