ZAGREPČANIN KOJI JE 4 GODINE ŽIVIO S TIJELOM MRTVE MAJKE: ‘Pet dana su me fizički i seksualno zlostavljali u Remetincu’

Šezdesetogodišnji Tibor Novak, koji se u Remetincu nalazi zbog optužbi da je četiri godine u stanu čuvao mrtvo tijelo majke Adele (87) zatvorskim je čuvarima u prosincu prošle godine prijavio brutalno zlostavljanje od strane petorice drugih zatvorenika.

‘Pet dana su me tukli u sobi 44, na III. zatvoreničkom odjelu Remetinca Emra O. (24), Neven V. (28), Filip Š. Č. (24) i Ivica E. (58). Ni sam ne znam zašto. Bila su četvorica i bila je to jedna čudna grupa muškaraca sa svojim kompleksima. Jedan od njih je lihvar i lopov i on je bio kolovođa zlostavljanja, a drugi su ga slušali. Iz ćelije se izvan, na hodniku, to maltretiranje ništa nije čulo, a ja se nisam usudio odmah prijaviti to fizičko i seksualno zlostavljanje. Na kraju jesam’, rekao je zatvorskim čuvarima Novak, piše Jutarnji.

Šezdesetogodišnjaku su u zatvorskoj bolnici utvrđeni prijelom rebara, izljev krvi u mozak i hematomi.

STRAVA NA TREŠNJEVCI: Četiri godine u stanu živio s mrtvom majkom



Lagao susjedima o majci

Novak u Remetincu čeka suđenje jer četiri godine nije prijavio smrt majke, držeći je cijelo vrijeme u stanu čime je počinio tri kaznena djela.

Susjedima, koji su se zabrinuli kad je prošlo dosta vremena otkako su posljednji put vidjeli 87-godišnju Adelu, Novak je prvo govorio da spava, pa da ju je smjestio u starački dom te na kraju da je preminula i da ju je pokopao u obiteljskoj grobnici u Đurđevcu.

‘Majka mi je bila svetinja. Kad je izašla iz bolnice, brinuo sam o njoj prema svojim mogućnostima. Maksimalno, ali ne i savršeno. Planirao sam je poslati u toplice, a onda smjestiti negdje na skrb. Iz kuće nisam izbivao više od nekoliko sati. Stalno sam brinuo da majka pokraj sebe ima dovoljno vode i kekse. Spremao sam joj jušna jela jer nije imala zube. Ne znam od čega je umrla, ali mislim da je od srca. Teško mi je definirati sve ovo. Njezina smrt mi je bila šok. Ne mogu opisati taj osjećaj kad sam ostao sam. Osjećao sam se tako da mi je bilo draže da majka bude uz mene nego negdje drugdje. Bio sam joj privržen i to me posebno motiviralo da je pokopam s odmakom. Jer ovako je ona, iako mrtva, ipak bila tu pokraj mene’, rekao je Novak istražiteljima.

POTRESNI DETALJI: Tulumario sa ženama u stanu u kojem je 4 godine ležala mrtva majka!

Partnerici rekao da će pokopati majku

U sobi u kojoj je gospođa Adela umrla, kaže, nije ništa dirao, na vrata je stavio lokot, a nakon majčine smrti se odao piću. Rekao je kako je pio litru i pol na dan te da mu ništa nije izgledalo tako strašno dok je bio pijan. Majčinu mirovinu sve te godine nije dirao.

Novakove partnerice dolazile su u stan i nakon što je gospođa Adela preminula. Sin jedne od njih došao je jednom prilikom 2012. godine u Novakov stan dok njega tamo nije bilo. Pokušavao je ući u sobu gospođe Adele, ali nije mogao te je osjetio neugodan miris i javio majci kako se boji da se 87-godišnjakinji nije nešto dogodila. ‘Potom sam ja otišla do stana i pokušavala ući u tu sobu. Nisam mogla jer su vrata bila vezana nečim. Uspjela sam razaznati stopalo. Bilo je tamne boje.

Zvala sam Tibora da zove mrtvozornika, a on mi je rekao da stiže i da ništa ne diram. Navečer mi je pojasnio da je došla policija, da su odnijeli mamu i da će biti pokopana. Rekla sam mu da mi javi za pogreb, ali nije to učinio’, rekla je Novakova bivša partnerica.