ZAGREPČANI U STRAHU, IZGORJELI MERCEDES I SMART JOŠ JEDNOG PODUZETNIKA: ‘Oko dva sata ujutro iz sna me trgnula eksplozija’

U proteklih godinu dana zabilježeno je, pak, deset požara automobila, a policija je otkrila tek jednog počinitelja koji stoji iza paleži. Stoga ne čudi da je u pojedinim zagrebačkim kvartovima zavladao strah.

Niz sumnjivih paleža automobila u Hrvatskoj je u utorak u noći nastavljen na Samoborskoj cesti u Zagrebu. Ondje je oko 2 sata ujutro gorio Mercedes CL i Smart ugostitelja Tomislava D. (48), piše Jutarnji list. Automobil je zapaljen u dvorištu poduzetnika i u vlasništvu je jedne od njegovioh tvrtki Porro projekt. Požar je zahvatio u još jedno vozilo, no vatrogasci su ga uspjeli zaustaviti.

“Uplašili smo se, naravno. Policija je napravila očevid na vozilima. Forenzičari su utvrdili da požar nije podmetnut već da je uzrok tehnički kvar. Došlo je do kvara na instalacijama iznad akumulatora. Iza nas je besana noć, no dobro je. Nitko nije ozlijeđen i drugo vam nemam što reći”, izjavio je poduzetnik. Iz policije su, pak, naveli kako će ispitati i najmanju sumnju kako bi još otklonili kazneo djelo.

No, strah od paleži vlada u Samoborskoj cesti. “Oko dva sata ujutro iz sna me trgnula eksplozija. Nisam ni znao što se događa te nisam ni pridavao tome preveliku pažnju sve do jutra kad smo u ulici, ispred Tomine kuće, vidjeli policiju. Znate, ljudi svašta pričaju. Spominju njegove poslovne pothvate kao možebitni uzrok požara. Ujedno vodi i kafić pa je i konkurencija u kvartu. Policija će utvrditi što je točno bilo”, kaže jedan od susjeda.

Druga susjeda, pak, navodi kako je taj kvart dosad bio miran i da im policija nije navraćala. Ako ne bude dodatnih dokaza, poduzetnik sa Samoborske ceste može se smatrati jednim od sretnijih, jer se od od kraja prošle godine najmanje desetak njih suočilo sa strahom za vlastitu sigurnost nakon paljenja automobila.

Policija je uspjela otkriti tek jednog počinitelja i to onog koji je krajem rujna u auto Uberova vozača ispred Filozofskog fakulteta ubacio zapaljenu baklju. Tomislav Ivković, bivši proslavljeni golman te nogometni trener primjer je pak osobe koja se uvjerila da nekome smeta jer mu je u svega 19 dana automobil pod balkonom zapaljen čak dva puta. Počinitelji su i dalje nepoznati, jednako kao drugi uključeni u “zvučne” paljevine u protekloj godini.

