ZA VOLANOM PIJANE K’O LETVE: Pod utjecajem alkohola se vraćale iz provoda, rekorderka je Brođanka s 3,07 promila!

Policajci u Slavonskom Brodu uhvatili su 30-godišnjakinju za volanom s 3,07 promila alkohola u krvi, a oni u Zadru 28-godišnjakinju s 1,66.

Da vozači nerijetko ne počtuju zakon i za volan sjedaju bez obzira što su pod utjecajem alkohola nije tako neuobičajeno. Češće su to mladi ili muškarci, no početkom ove godine i žene su uzele maha. I to ne s malom količinom alkohola u krvi.

Rekorderku su uhvatili brođanski policajci. U nedjelju ujutro u automobilu su za volanom zatekli 30-godišnjakinju s čak, 3,07 promila alkohola u krvi, piše SBplus. Kako je zaustavljena u osam sati ujutro može se samo pretpostavljati da se vraćala s neke veselice.

No, nije ona jedina mlada žena za volanom koja je u nedjelju ujutro kršila zakon i ugrožavala druge i sebe vraćajući se iz zabave pijana za volanom. Zadarski policajci u istom su “poslu” uhvatili 28-godišnjakinju u nedjelju u 3 sata i 30 minuta. Ona je napuhala 1,66 g/kg piše Zadarski.hr