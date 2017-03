ZA DLAKU IZBJEGNUTA TRAGEDIJA: Opušak bačen s balkona pao na dijete u kolicima

Prije nekoliko dana u zagrebačkom naselju Prečko zamalo je izbjegnuta tragedija kada je netko s prozora ili balkona zgrade u Ulici Josipa Slavenskog bacio opušak cigarete koji je pao na jednogodišnje dijete u kolicima.

Uzrujana djetetova majka objavila je na Facebooku fotografiju jaknice koju je bačena, a neugašena cigareta propalila.

Nije prvi put da tamo opušci zrakom lete

“Evo da se ‘pohvalimo’ ,ovo je spaljena jakne djeteta od godinu dana koje se vozilo u svojim kolicima, i eto sa zgrade ulica Slavenskog(ulaz kod knjižnice grada Zagreba) netko je bacio opušak od cigarete koji je pao u kolica i na sreću samo je jakna stradala.Ljudi dragi pa gdje vam je pamet”, napisala je, kako prenosi portal Zagreb.info, zgrožena majka.

Ovaj slučaj odmah je potaknuo raspravu na zatvorenoj grupi “Prečko moj kvart” na Facebooku.



“I mene je s te zgrade čik pogodio jedno 2 puta… od toga jedan upao u jaknu kod kragne… sva sreća da je samo jakna skurena. Bolesnici…”, napisala je jedna članica te Facebook grupe.

OTKRIVEN UZROK POŽARA U DOMU ‘CVJETNO’: Za sve je kriv običan opušak cigarete?

Stanari znaju i krivca – dedu koji je bolestan

Druga, koja živi u zgradi iz koje je doletio opušak, napisala je da tamo stanuje osoba koju smatra odgovornom za ovakve slučajeve. Dokaze nije podastrla.

“Problem je što sve to baca jedan deda koji je bolestan i očito se gubi i ne možeš mu objasnit neke stvari. Ljetos je bacio pola lubenice kroz prozor, a živi na 8. katu. Mi smo mislili da je vani prometna bila kak je jako lupilo u one ormariće od struje. Sva sreća pa nitko nije prolazio u tom trenu. Deda je nemoguć! Tak da čitaba na ulazu nebu niš pomogla inače bi i sama to napravila (s obzirom da živim u tom ulazu)”, ustvrdila je.