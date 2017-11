ZA DLAKU IZBJEGNUTA KATASTROFA NA AUTOCESTI PREMA ZAGREBU: Cisterna sa zapaljivim plinom se zabila u šleper: ‘Bilo je panike’

Danas prijepodne došlo je do teške prometne nesreće na autocesti A6 između čvorova Delnice i Ravna Gora u smjeru Zagreba.

U nesreći su sudjelovala dva teretna vozila, a promet autocestom u smjeru Zagreba je obustavljen i preusmjerava se na staru cestu kroz Gorski kotar.

U sudaru cisterne i šlepera ozlijeđena je jedna osoba koja je prevezena u KBC Rijeka. Očevid je u tijeku, a po njegovu okončanju s prometnice će biti uklonjena i vozila koja su sudjelovala u nesreći.

“Iz HAC-ONC-a kažu da je u jednom trenutku bilo panike, jer je cisterna koja se zabila u šleper prevozila plin propan-butan. Katastrofa je izbjegnuta za dlaku, jer oplata cisterne srećom nije popustila. Iz cisterne curi gorivo, no to je u cijeloj priči doista najmanja šteta i cestari će to ubrzo riješiti”, javio je s mjesta nesreće reporter Nove TV.