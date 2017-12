ZA BRUTALNO UBOJSTVO KOJE JE ŠOKIRALO RIJEKU NASTUPILA ZASTARA: Student se ugušio u vlastitoj krvi, a oni su hladno napustili krvavo poprište

Ubojstvo se dogodilo 4. prosinca 2009. u centru Rijeke, na Trgu svete Barbare.

Nakon što se obrana žalila na presudu 30-godišnjeg Darija Savića i 27-godišnjeg Darija Cupaća koji su na Županijskom sudu u Rijeci prije tri godine bili osuđeni na tri, odnosno pet mjeseci zatvora zbog nepružanja pomoći creskom studentu Aleksandru Abramovu, a za čije je ubojstvo osuđen 27-godišnji Dušan Cupać, Vrhovni sud je ukinuo presudu za Savića i Darija Cupaća. Predmet je vraćen na Županijskom sudu u Rijeci krajem prošle godine, točnije 27. prosinca 2016. godine, a sada je nastupila i zastara zbog čega je sudski progon automatski obustavljen.

Iako zastara za kazneno djelo nepružanja pomoći nastupa šest godina od počinjenja kaznenog djela, novi Kazneni zakon za ovo kazneno djelo predviđa ili novčanu kaznu ili kaznu zatvora od šest mjeseci, a zastarni rok je šest godina.

Presuda za ubojstvo, koji je pobjegao u Srbiju čiji je državljannin te mu se sudilo u odsutstvu, te Dariju Saviću i Dariju Cupaću za nepružanje pomoći izrečena je u veljači 2014. godine te se još iduće dvije godine pribrajaju ukupnom zastarnom roku, no niti u tom roku nije donesen pravorijek, iako su i Dario Savić i Dario Cupać nakon tragičnog događaja uhićeni i u istražnom zatvoru proveli šest mjeseci.



Napadači na Abramova šute i negiraju napad

Vrijeme je prolazilo, slučaj se nije rješavao

Nakon žalbe na presudu Vrhovni ju je sud ukinuo te je predmet vraće na Županijski sud koji je predmet ‘spustio’ na Općinski sud. Potom se Cupaćev odvjetnik ponovno žalio na ovu odluku o nedležnosti Županijskog suda. Vrhovni je sud odbio žalbu obrane, vrijeme je prolazilo, a slučaj se nije razriješio. Nadalje, tijekom čitave ove zavrzlame o nadležnosti nastala je pogreška u imenu slučaja. Tako je na presudi, umjesto ‘osuđeni Cupać’, njegovo prezime pogrešno napisano te je glasilo ‘Cupač’ zbog čaga je sud morao, po službenoj dužnosti, ispraviti pogrešku. Vrijeme ponovno prolazi. Konačne presuda napokon je postala pravomoćna 30. lipnja ove godine.

Krvavom ubojstvu studenta prethodila svađa

Predmet je dodijeljen sukinji Petri Primc koja je potkraj rujna zakazala raspravu. No, odvjetnici optuženih tražili su isključenje javnosti zbog zaštite obitelji, čemu se tužiteljica usprotivila pa je sutkinja odbila zahtjev za isključenje javnosti. Zakazala je sutkinja ubrzo, za dvadesetak dana, novo ročište, no prvookrivljeni je opravdano izostao, bio je na putu pa poziv nije primio. Početkom studenoga opet je zakazana rasprava, no opet su odvjetnici posegnuli za dopuštenim pravnim lijekom, tražili su izuzeće sutkinje i predsjednice Općinskog suda, no već drugi dan im je zahtjev odbijen kao neosnovan pa je sutkinja ponovo zakazala raspravu potkraj studenoga. No, tada je izostao drugookrivljeni Cupać zbog bolesti. Nakon dva dana ponovo je sutkinja zakazala raspravu, no nije bilo Cupaća. 4. prosinca, točno nakon šest plus dvije godine od izricanja presude na Županijskom sudu, nastupila je zastara piše Novi List.

Brutalno ubojstvo

Ubojstvo se dogodilo 4. prosinca 2009. u centru Rijeke, na Trgu svete Barbare gdje je tragično ugašen život creskog studenta Aleksandra Abramova nakon što je Dušan Cupać, nakon verbalne prepirke, fizički nasrnuo na Abramova udarajući ga šakama i nogama po glavi i tijelu. Kad je student pao na tlo, Cupać ga je nastavio tući rukama i nogama. Nanio mu je mnogobrojne ozljede, od krvnih podljeva i razderotina do mnogo ozbiljnijeg prijeloma kosti nosa s pomakom i obilnim krvarenjem, napuknuća prednje kosti lubanje. Uslijed udisanja vlastite krvi Abramov je preminuo zbog ugušenja.

Dario Savić i Dario Cupać koji su bili u društvu s Dušanom Cupaćem bili su optuženi da su Abramova ostavili ozlijeđenog da leži na tlu, iako su gledali kako Dušan Cupać bjesomučno udara studenta koji je u tom trenutku već bio obliven krvlju, otežano disao i nije pružao otpor. Napustili su krvavo poprište. Okrivljeni za nepružanje pomoći proveli su šest mjeseci u zatvoru, ali bez donesene pravomoćne presude, s obzirom na to da je Vrhovni sud u njihovu slučaju vratio slučaj na ponovno preispitivanje.