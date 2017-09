‘VIDIMO SE NA SUDU’: Ništa od pomirbe ‘bivšeg špijuna’ i šefa HDZ-a

Iako su se u ponedjeljak predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko i Ante Barišić, profesor Fakulteta političkih znanosti, kojeg je Karamarko tužio zbog klevete, trebali pokušati pomiriti na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, to se nije dogodilo.

Doznajemo da je Karamarko na pomirbu spreman samo ako mu se Barišić ispriča i povuče ono što je o njemu rekao. A profesor Fakulteta političkih znanosti, koji je svojevremeno radio za Službu državne sigurnosti, potvrdio je riječi Josipa Manolića o Karamarku.

Intervju “Nacionalu”

Riječ je o poznatom intervjuu što ga je Manolić dao tjedniku “Nacional” povodom izlaska svoje knjige “Politika i domovina”.





Među ostalim Manolić je ustvrdio da je Karamarko bio suradnik Udbe zbog čega ga je Karamarko tužio za klevetu. Iako je i njima dvojici dan rok za mirenje izvan suda to nije uspjelo, pa će se uskoro ponovno susresti kako bi svatko argumentirao svoje tvrdnje. Karamarko će, kako to predviđa zakon, morati dokazivati da nije “suradnik Udbe”, a Manolić je već najavio da ima svjedoke koji će to potvrdtiti.

‘Manolić govori istinu’

Jedan od onih koji su izrazili spremnost poduprijeti Manolića je i Ante Barišić, ali je upravo zbog toga što je izjavio da “Manolić govori istinu” dobio od Karamarka tužbu zbog uvrede, klevete i sramoćenja.

Karamarko uvredljivim iz Barišićevog intervjua smatra i tvrdnju da mu je svojevremeno “bila oduzeta putovnica, ali da nije bio progonjen”. Barišić je to izjavio objašnjavajući kako je bio dobro upućen u sva tadašnja zbivanja jer se kao zaposlenik zagrebačkog centra SDS-a bavio Crkvom.

Svjedok na sudu

Osim toga, potvrdio je svoju spremnost da o Karamarkovoj suradnji s Udbom svjedoči na sudu u postupku protiv Manolića.

Barišićev intervju objavljen je pod naslovom “ISPOVIJEST BIVŠEG ŠPIJUNA Ante Barišić: Svjedočit ću o bivšim vezama Karamarka s Udbom”.