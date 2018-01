UDAR USKOK-a NA DILERE RABLJENIH AUTOMOBILA IZ EU-a: Varaju na PDV-u, lažiraju dokumente i zarađuju milijune

Već godinama se vara s plaćanjem poreza na uvoz automobila iz EU-a

Prema najnovijoj istrazi što ju je otvorio USKOK, diler vozila, 50-godišnjak koji ima hrvatsko i češko državljanstvo, organizirao je još početkom 2015. godine mrežu preprodavača koji su imali otvorene firme i u Hrvatskoj i u Češkoj. Uvozili su automobile iz Češke i drugih zemalja EU-a, ali su pri tome lažirali dokumentaciju.

Uhićena skupina preprodavača

Naime, kako su utvrdili istražitelji iz Samostalnog sektora za financijske istrage, neosnovano su iskazivali pretporez i umanjivali obveze uplata davanja što su ih prema hrvatskom proračunu imali na osnovu poreza na dodanu vrijednost (PDV). Taj porez je za tvrtku prvoosumnjičenog moralo plaćati još nekoliko firmi, no, pod krinkom uvoza vozila iz Europske unije nisu to činili.

Modus je bio jednostavan i već dobro poznat među preprodavačima automobila. Za rabljena osobna vozila koja su na području Hrvatske i drugih država članica EU-a kupljena od tvrtki koje su obveznici PDV-a, ne bi li ostvarili što veće odbitke pretporeza, ispostavljali su račune s lažno iskazanim iznosom PDV-a. U tim računima lažirali su i cijenu vozila, koja je, naravno, bila mnogo viša od stvarne. Po takvim napuhanim cijenama automobile su prodavali tvrtkama s kojima su bili povezani.



Glavni diler je za dio tako nabavljenih vozila jednoj firmi ispostavljao račune bez iskazanog PDV-a, s naznakom da se porezne obveze prenose na kupca. Paravan za sve bila je daljnja prodaja automobila firmi u Češkoj.

Kolala samo dokumentacija

U nastavku lanca malverzacija s ovim uvozom automobila kolali su dalje samo dokumenti, bez ikakve stvarne isporuke. Na osnovu tih računa tvrtke u Hrvatskoj, koje su ih samo evidentirale iako automobile nikada nisu dobile, pravdale su pretporez.

Prema USKOK-ovoj prijavi, okrivljenici su, izdavanjem nevjerodostojnih računa za najmanje 40 vozila i neosnovanim iskazivanjem pretporeza i umanjenjem obveze uplate PDV-a, proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 4.960.000 kuna. Prvookrivljeni je s dvojicom svojih najbližih suradnika zadržao nešto manje od dva milijuna.

Ova deveteročlana grupa u kojoj je i jedan državljanin BiH, osumnjičena je za zločinačko udruživanje, utaju poreza ili carine, te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Istraga i u Čakovcu

Identičan slučaj zabilježen je i u Čakovcu. Tamo su istražitelji utvrdili malverzacije s automobilima uvezenima iz Italije, Češke i Njemačke. Vozila su bila vrijedna 14 milijuna kuna, a od siječnja 2013. do svibnja 2014. godine uvezao ih je lokalni prekupac. No, ni on nije obračunavao porez na dodanu vrijednost na utvrđeni manjak robe, ni porez na izuzimanje po osnovi manjkova na imovini, niti je iskazao porez na dodanu vrijednost za izvršene isporuke robe. Osim toga, neosnovano je odbijao pretporez za usluge koje nisu bile obavljene, te nije obračunao i prijavio obvezu poreza na dobit za isplate gotovine sa žiro-računa svoje tvrtke. Time je izbjegao platiti porezne obveze u visini od 18.000.0000 kuna. Malverzacije je pokušao prikriti fingirajući poslovnu suradnju s kompanjonom koji je prodavao građevinski materijal.