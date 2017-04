VELIKA AKCIJA USKOKA I POLICIJE: Lažni sudac sa suradnicima prodavao stanove u vlasništvu Grada Zagreba, žrtvama izvukli milijune

U akciji USKOK-a i policije raskrinkana je grupa koja je u Zagrebu varala građane obećajući im prodaju stanova čiji su vlasnici umrli. Od žrtava su izvukli nešto manje od dva milijuna kuna.

Tvrdili su kako mogu srediti poapire za kupoprodaju stanova čiji su vlasnici preminuli, a kako nisu imali nasljednika, prešli su u vlasništvo Grada Zagreba.

Nasjeli na priču o povoljnim cijenama

Zato su zainteresiranim kupcima obećavali i povoljne cijene. No, da bi došli do tih nekretnina svi zainteresirani morali su posrednicima platiti određenu proviziju. Radilo se o iznosima od 139 do 200 tisuća kuna za plaćanje nepostojećih troškova poreznog duga i komunalnih doprinosa Gradu Zagrebu. Lažirali su i uplate Gradu Zagrebu. Nakon toga su tražili novac za otkup stana od 1.550 kuna po kvadratnom metru, radi sklapanja ugovora o otkupu s Gradom.

Plan je počeo realizirati u lipnju prošle godine, a skupina je građane varala sve do jučer. U finišu operacije istražitelji su uhitili četvoricu osumnjičenih.



Lažna imena, podjela plijena

Oni su se, kako je do sada utvrđeno svojim žrtvama predstavljali lažnim imenima, te ih uvjeravali kako će im za stanove osigurati cijenu nižu od tržišne. Jedan je čak glumio suca općinskog suda.

‘Okrivljenici su izrađivali i zainteresiranim osobama predočavali nevjerodostojnu dokumentaciju nakon čega su im te osobe, ne posumnjavši u njihove navode, za realizaciju kupoprodaje predavale tražene iznose novca. Ostvarili su nepripadnu imovinsku korist od najmanje 1.956.000 kuna. Taj iznos su međusobno podijelili’, stoji u rješenju o otvaranju istrage.

Policija sumnja da će broj prevarenih rasti, pa poziva sve koji su bili u kontaktu s ovim varalicama da se jave na telefon 192.