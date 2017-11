VELIKA AKCIJA ŠIROM EUROPE: Palo 40 dilera, zaplijenjene 4 tone kokaina i čak 13 milijuna eura gotovine narko-bossova iz Venezuele

Ukupno 40 osoba je uhićeno, zaplijenjene su četiri tone kokaina i 13 milijuna eura gotovine u akciji policije što je koordinirano provedena na području Španjolske, Maroka i Njemačke.

Zaplijenjeni kokain, vrijedan više od 103 milijuna eura, bio je namijenjen uglavnom za tržište Velike Britanije. Krijumčarima je oduzeto i 18 luksuznih vozila te tri broda, potvrđeno je iz Europola.

Droga u brodskom dnu

Ovu međunarodnu operaciju predvodila je španjolska policija, a koordinirali su je Europol i Eurojust. Uhićena skupina osim krijumčarenjem droge bavila se i pranjem novca, a do njenih članova došlo se nakon početnih informacija američke DEA-e, njemačke carine i policije, talijanskih karabinjera i marokanskih pograničnih vlasti.

Akcija je započela još tijekom 2016. godine kada je španjolska policija detektirala skupinu koja je švercala kokain na jedrilicama iz grada Denia. Presreli su jedno plovilo s oko 400 kilograma kokaina u luci Cadiz na jugu Španjolske. Droga je bila skrivena u lažnom brodskom dnu.



Novac skriven u namještaju

U nastavku istrage utvrđeno je da je to bio dio mnogo veće kriminalne grupe koja je krijumčarila puno veće količine droge i bavila se pranjem novca. Sve je to iz Venezuele organizirao Španjolac koji je za sada uspio izbjeći uhićenje, no za njim je raspisana tjeralica.

Tu međunarodnu kriminalnu organizaciju činile su dvije grupacije. Jedna se nalazila u Pais Vascou, te je dopremala na jedrilicama kokain iz Venezuele u Španjolsku, dok je druga bila stacionirana u Melilli, i bila je zadužena za prikupljanje novca zarađenog na prodaji kokaina diljem Španjolske. Sva ta zarada slana je natrag u Venezuelu.

Za to prikupljanje novca bio je zadužen član nove skupine koji je upravo s tim zadatkom poslan iz Venezuele u Španjolsku. Boravio je u blizini Madrida, a predstavljao se kao poduzetnik zainteresiran za kupnju drvenog namještaja i njegov izvoz u Venezuelu u brodskim kontejnerima. Doista, kako su utvrdili istražitelji, u drvenom namještaju bile su skrivene novčanice od 200 ili 500 eura. Jedna takva pošiljka zaustavljena je u Valenciji. U kontejneru se nalazilo osam milijuna eura gotovine.

Kako se prao novac od kokaina?

Utvrđeno je i da su članovi kriminalnog klana iz Melille regrutirali osobe koje su bile u teškoj ekonomskoj situaciji za prijenos ovog novca. U drugoj akciji policija je uspjela zaplijeniti još četiri milijuna eura gotovine u zračnim lukama u Malagi i Malilli. I te su pošiljke novca trebale također završiti u Venezueli.

Grupu iz Melille vodio je Španjolac koji je živio u Frankfurtu. Paravan za pranje novca za narko-bossove iz Venezuele bila mu je preprodaja automobila. Zahvaljujući suradnji marokanske i njemačke carine zaustavljen je u pokušaju bijega iz Njemačke u trenutku kad je planirao napustiti europski prostor ne bi li na taj način izbjegao pravdu.